Авиакатастрофа в Вильнюсе была зафиксирована с помощью видеорегистратора

Delfi напоминает, что 25 ноября, в 5.31 ч. поступило сообщение о том, что на ул. Жирню, в столице, недалеко от аэропорта, упал грузовой самолет, начался пожар.

По данным Департамента полиции, погиб один пилот, всего на борту находились четыре члена экипажа.

Из жилого дома, который зацепило крылом самолета, эвакуировали 12 человек, еще двоих эвакуировали из соседнего дома. Жители не пострадали.

Ехавший на работу мужчина случайно стал очевидцем происшествия - его видеорегистратор снял инцидент. Читатель поделился этом видео с Delfi.

Видео прислали Арвидас Паукштис и другие люди.

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Видео поделился и мужчина, который с самого начала находился на месте происшествия.

Прямая трансляция Прямая трансляция завершена!