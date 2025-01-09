Авиадиспетчерам разбившегося в Вильнюсе самолета разрешили вернуться к работе

Как показало проведенное внутреннее расследование, авиакатастрофа произошла не по их вине.

„В момент авиакатастрофы на смене работали три авиадиспетчера. После этого постепенно под присмотром, с уменьшенной рабочей нагрузкой мы следили за всем процессом их возвращения, он прошел успешно. Сейчас они полностью выполняют свою работу“, – сообщил генеральный директор Oro navigacija Саулюс Батавичюс в эфире радиостанции LRT.

По его словам, для того чтобы оба авиадиспетчера могли вернуться к работе после авиакатастрофы, также потребовалась и помощь психологов.