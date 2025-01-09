2025.01.09 09:32

Авиадиспетчерам разбившегося в Вильнюсе самолета разрешили вернуться к работе

 
Каролина Конопацкене
ru.DELFI.lt
ELTA

Авиадиспетчерам, отстраненным от работы после крушения грузового самолета DHL в Вильнюсе, разрешили вернуться к прежним обязанностям.

Как показало проведенное внутреннее расследование, авиакатастрофа произошла не по их вине.

„В момент авиакатастрофы на смене работали три авиадиспетчера. После этого постепенно под присмотром, с уменьшенной рабочей нагрузкой мы следили за всем процессом их возвращения, он прошел успешно. Сейчас они полностью выполняют свою работу“, – сообщил генеральный директор Oro navigacija Саулюс Батавичюс в эфире радиостанции LRT.

По его словам, для того чтобы оба авиадиспетчера могли вернуться к работе после авиакатастрофы, также потребовалась и помощь психологов.

„Мы также привлекли психологов для общения с нашими авиадиспетчерами. Мы также полагались на их выводы. Так что стараемся выполнять эту работу профессионально и ответственно. Все факторы указывали на то, что они могут приступить к работе и они уже работают“, – отметил он.

В ноябре прошлого года в Вильнюсе недалеко от аэропорта в жилом секторе упал и разбился самолет немецкой компании DHL. На месте происшествия возник пожар. Один из пилотов самолета погиб, другие члены экипажа получили ранения.

Погибший в авиакатастрофе пилот был гражданином Испании, на борту самолета находились еще три человека – граждане Испании, Литвы и Германии, которые были госпитализированы. Состояние второго пострадавшего испанца тяжелое.

По предварительным данным, есть версии, что самолет мог упасть из-за технических неполадок, возможной ошибки пилота или неисправности оборудования аэропорта.

Изначально также упоминалась и версия о возможном теракте или диверсии, однако, как ранее заявили в прокуратуре, сведений в поддержку такой версии пока нет.

Обстоятельства авиакатастрофы расследует Генеральная прокуратура, а также международная группа, состоящая из следователей из Испании, Германии и США.

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