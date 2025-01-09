Авиадиспетчерам разбившегося в Вильнюсе самолета разрешили вернуться к работе

Как показало проведенное внутреннее расследование, авиакатастрофа произошла не по их вине.
„В момент авиакатастрофы на смене работали три авиадиспетчера. После этого постепенно под присмотром, с уменьшенной рабочей нагрузкой мы следили за всем процессом их возвращения, он прошел успешно. Сейчас они полностью выполняют свою работу“, – сообщил генеральный директор Oro navigacija Саулюс Батавичюс в эфире радиостанции LRT.
По его словам, для того чтобы оба авиадиспетчера могли вернуться к работе после авиакатастрофы, также потребовалась и помощь психологов.
„Мы также привлекли психологов для общения с нашими авиадиспетчерами. Мы также полагались на их выводы. Так что стараемся выполнять эту работу профессионально и ответственно. Все факторы указывали на то, что они могут приступить к работе и они уже работают“, – отметил он.
В ноябре прошлого года в Вильнюсе недалеко от аэропорта в жилом секторе упал и разбился самолет немецкой компании DHL. На месте происшествия возник пожар. Один из пилотов самолета погиб, другие члены экипажа получили ранения.
Погибший в авиакатастрофе пилот был гражданином Испании, на борту самолета находились еще три человека – граждане Испании, Литвы и Германии, которые были госпитализированы. Состояние второго пострадавшего испанца тяжелое.
По предварительным данным, есть версии, что самолет мог упасть из-за технических неполадок, возможной ошибки пилота или неисправности оборудования аэропорта.
Изначально также упоминалась и версия о возможном теракте или диверсии, однако, как ранее заявили в прокуратуре, сведений в поддержку такой версии пока нет.
Обстоятельства авиакатастрофы расследует Генеральная прокуратура, а также международная группа, состоящая из следователей из Испании, Германии и США.