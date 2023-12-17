"Авдеевку они не возьмут": глава Авдеевской администрации Виталий Барабаш

По словам Виталия Барабаша, российские военные уже много времени стараются взять под контроль Авдеевский террикон и Авдеевский коксохимический завод: "Террикон можно назвать местом самоликвидации оккупантов. Они пытаются туда заехать на технике, но ВСУ имеют полный огневой контроль".
"Очень часто Авдеевский коксохимический завод сравнивают с Азовсталью в Мариуполе. По-моему мнению, это преувеличенно, потому что заводы разные и по технологиям, и по строениям. Но враг почему-то решил, что это для них очень важно взять наш завод. Они активно пытаются его штурмовать. Нет, наверное, таких дней, когда бы оккупанты не проводили активные штурмовые действия в направлении завода".
Глава Авдеевской военной администрации подтверждает, что на территории завода нет и никогда не было российских войск: "Я вижу, что очень часто в российских каналах пишут, будто российские военные зашли на территорию завода, но это неправда, ни разу их там не было. Авдеевский коксохимический завод полностью находится под контролем вооружённых сил Украины".
Несмотря на непрекращающиеся военные действия, в городе до сих пор живут 1 282 человека. До начала полномасштабного вторжения России в Украину население Авдеевки насчитывало примерно 33 000 жителей.
"Можно сказать, что 90% уехало в начале войны. Практически год, как эвакуация очень тяжело осуществляется, люди не хотят выезжать, даже были случаи, и не единичные, что люди возвращались назад. Когда 10 октября началось обострение на Авдеевском направлении, в городе все еще оставалось 1 600 людей".
Как отметил Виталий Барабаш, те, кто остался в городе, подвергают свою жизнь ежеминутной опасности: "Это риск для жизни 24/7". Город не защищается ПВО, в основном Авдеевку атакуют дальнобойной артиллерией, которая находится рядом с линией фронта.
По состоянию на начало декабря, в Авдеевке не осталось ни одного целого здания, кроме того, в городе отсутствует электричество, газ, вода и отопление.
"Электричества в городе нет с апреля 2022 года, а газа нет с мая 2022 года. Центральное водообеспечение российские военные перебили еще за три месяца до начала полномасштабной войны, и не дали нам возможность его восстановить. Они, наверное, уже знали, что будет масштабное наступление на Украину".
Говоря о восстановлении города после войны, глава Авдеевки отметил, что уже сейчас есть несколько вариантов.
Виталий Барабаш уточнил, что очень многое зависит от того, будет ли восстановлено градообразующее предприятие города - коксохимический завод: "Есть несколько планов по восстановлению Авдеевки: с учётом восстановления завода и без учёта. Мы прекрасно понимаем, что в данной ситуации нужно рассматривать несколько вариантов. На сегодняшний день собственники завода настроены восстановить завод, это даёт нам надежду на лучший сценарий для нашего города".
В 2020 году город уже начинали восстанавливать, после боевых действий, которые велись в городе и в окрестностях с 2014 года. Авдеевка попала под президентскую программу "Велике будівництво" (Велике будівництво (большое строительство) - государственная программа, направленная на масштабное развитие качественной инфраструктуры в Украине).
Одним из проектов восстановления по этой программе стала городская школа. Именно на оборудование городской школы Литовской республикой было выделено практически 1 00 000 евро. "Посол Литвы Вальдемарас Сарапинас неоднократно приезжал и контролировал строительство школы", - сказал В. Барабаш.
"После восстановления школа была одной из лучших, наверное, не только в Донецкой области, но и в Украине. К сожалению, сейчас школа разрушена до основания, ничего не осталось, очень прискорбно на это смотреть. К несчастью, война перечеркнула все начинанию по программе "Велике будівництво".
Виталий Барабаш надеется, что после войны Украина "оттолкнется" от Российской Федерации и возьмет курс на Европу.
"Россия принесла на территорию Украины и Авдеевки смерть, горе, разрушения. В будущем, мы отстроим наши города, которые будут лучше, качественнее. Строительство будет проходить с учетом новых технологий, с учётом доступности как жилья, так и инфраструктуры. К сожалению, только в этом мы пока и видим позитив".
Из последнего разведывательного отчета Министерства обороны Великобритании следует, что наиболее интенсивные бои на Украинском фронте за прошедшую неделю продолжались в городе Авдеевка Донецкой области, были дни, когда на этом небольшом участке происходило примерно четыре из десяти боев.
На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать оккупантов, которые не оставляет попыток окружить Авдеевку. ВСУ стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны успешно отбили 17 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 атак в районах Невельского и Первомайского Донецкой области.
К 17 декабря потери российских военных в Украине достигли 346 070 человек. Только за сутки в боях погибло 1 250 российских солдат и офицеров.