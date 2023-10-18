AutoTyrimai: В сентябре в Литве больше всего зарегистрировано автомобилей марки Volkswagen

Среди моделей лидировали BMW 3 серии (458 ед.), Volkswagen Passat (432 ед.), BMW 5 серии (421 ед.).

Средний возраст первый раз зарегистрированных в Литве б/у автомобилей – 10,1 года. Доля дизельных автомобилей – 65,9% (в сентябре 2022 г. – 68,6 проц.).

Как говорится в сообщении AutoTyrimai, в сентябре в Литве произведено 17 551 операция по смене владельцев подержанных легковых автомобилей, т.е. на 2,2% больше, чем в сентябре 2022 г. (17 165 ед.). Операций по смене владельцев личных автомобилей (M1) – 16 962, легковых коммерческих (N1) – 589.

В сентябре владельцев чаще всего меняли автомобили марок Volkswagen (2 853 ед.), BMW (2 005 ед.) и Audi (1 803 ед.). Наиболее частые операции по смене владельца были среди моделей Volkswagen Passat (928 ед.), BMW 5 серии (654 ед.), BMW 3 серии и Volkswagen Golf (по 653 ед.). Средний возраст сменивших владельца б/у автомобилей – 13,9 года.