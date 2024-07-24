2024.07.24 07:14

Атмосферный фронт поделил Литву на две части: в одной жара, а в другой прохлада

 
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Debesys
Debesys
ФОТО: Džiuljeta Ufartienė | Delfi

В среду над Литвой будет проходить холодный атмосферный фронт. Он принесет небольшие дожди в большинство районов.

В центральных и восточных районах страны местами осадки будут сильными. После обеда местами возможны грозы, усилится ветер.

Температура в разных частях страны будет разной. На большей части территории страны будет 24–29 градусов, а у моря 21–23 градуса тепла.

В четверг ночью во многих районах будут идти кратковременные дожди. В западной части Литвы местами осадки будут сильными. Кое-где ожидаются грозы. Ночью будет 14–19 градусов тепла.

В четверг днем дожди пройдут на большей части районов Литвы. В большинстве районов осадки будут кратковременными, местами сильные. Кое-где возможны грозы.

Днем будет 23–28 градуса тепла, а на западе всего 20–22 градуса тепла.

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