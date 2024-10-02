Астра Астраускайте находится под арестом

Полиция указала, что Астраускайте находится в изоляторе с 1 октября, она сама явилась в полицию.
Вильнюсский участковый суд в июне назначил Астраускайте 5 суток ареста за неуважение к суду. Это решение суда несколько раз было обжаловано, однако в августе Вильнюсский окружной суд принял окончательное постановление, арест не был отменен.
Суд обратил внимание на то, что обвиняемую предупредили о последствиях неуважительного отношения к суду, но она не остановилась, за что ее выдворили из зала заседаний.
„После того как обвиняемую попросили покинуть зал, она продолжала шуметь, не реагировала на замечания, вела себя неуважительно по отношению к суду. Через какое-то время, когда ее попросили вернуться в зал, она продолжала нарушать порядок, снова была предупреждена о том, что ее выставят за дверь“, – сказано в постановлении суда.
Во время опроса свидетелей в июне на заседании Вильнюсского участкового суда Астраускайте пела в микрофон.
Обвиняемой несколько раз делали замечания и дважды просили покинуть зал заседания за неуважительное отношение к суду.
Напомним, что в августе в 2021 г. у парламента произошли беспорядки. Обвинения предъявлены 87 обвиняемым. Этих людей обвиняют в оказании сопротивления полиции и других лицам, выполнявшим свои служебные обязанности. Астраускайте обвиняют в организации беспорядков и призывах нарушить суверенитет Литвы.