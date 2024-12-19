Арвидас Сабонис празднует 60-летний юбилей: как менялась живая легенда

Свою профессиональную карьеру он начал в каунасском „Жальгирисе“, а потом стал одним из самых ярких баскетболистов в истории Литвы и Европы. Его исключительные способности, физические способности и глубина понимания баскетбола сделали его настоящей легендой. Имя Сабониса до сих пор с уважением произносят в Литве и во всем мире.
Любимый муж, отец, а сейчас и дедушка –Сабонис может гордиться не только спортивными достижениями, но и дружной семьей. У Сабониса четверо детей – сыновья Домантас, Таутвидас, Жигимантас и дочь Аушрине. Спортсмен не раз говорил, что самое большое его богатство - семья.
Сабонис женился на своей возлюбленной Ингриде 15 июня 1990 года.
В 2020 году журналист Видас Мачюлис поделился эксклюзивными фото свадьбы Сабонисов, а в интервью на Delfi признал, что повидал в жизни много, но такой свадьбы, какой была свадьба Арвидаса – не видел.
„В самом зале людей было немного – самые близкие. 10-15 человек. А на улице... Поверьте, это было впечатляюще, просто фантастика“, – вспоминал Мачюлис.
Архивные кадры Delfi из жизни Сабониса: