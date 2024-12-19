2024.12.19 11:36

Арвидас Сабонис празднует 60-летний юбилей: как менялась живая легенда

 
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Arvydui Saboniui – 60: pamatykite, kaip krepšinio legenda keitėsi bėgant metams
Arvydui Saboniui – 60: pamatykite, kaip krepšinio legenda keitėsi bėgant metams
ФОТО: Delfi ir Elta archyvai

19 декабря 60-летний юбилей отмечает лучший баскетболист Литвы всех времен Арвидас Сабонис. В его жизни и карьере было немало ярких моментов. По случаю юбилея спортсмена Delfi предлагает взглянуть, как менялся Сабонис.

Свою профессиональную карьеру он начал в каунасском „Жальгирисе“, а потом стал одним из самых ярких баскетболистов в истории Литвы и Европы. Его исключительные способности, физические способности и глубина понимания баскетбола сделали его настоящей легендой. Имя Сабониса до сих пор с уважением произносят в Литве и во всем мире.

Jordi Bertomeu ir Arvydas Sabonis

Любимый муж, отец, а сейчас и дедушка –Сабонис может гордиться не только спортивными достижениями, но и дружной семьей. У Сабониса четверо детей – сыновья Домантас, Таутвидас, Жигимантас и дочь Аушрине. Спортсмен не раз говорил, что самое большое его богатство - семья.

Arvydas Sabonis su šeima

Сабонис женился на своей возлюбленной Ингриде 15 июня 1990 года.

Ingrida Mikelionytė, Arvydas Sabonis, iš Lietuvos sporto muziejaus archyvų

В 2020 году журналист Видас Мачюлис поделился эксклюзивными фото свадьбы Сабонисов, а в интервью на Delfi признал, что повидал в жизни много, но такой свадьбы, какой была свадьба Арвидаса – не видел.

„В самом зале людей было немного – самые близкие. 10-15 человек. А на улице... Поверьте, это было впечатляюще, просто фантастика“, – вспоминал Мачюлис.

Arvydas Sabonis ir Ingrida Sabonienė / Foto: Edmundas Katinas

Архивные кадры Delfi из жизни Сабониса:

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