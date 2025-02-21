Артурас Зуокас показал младшую дочь: в жизни главное, чтобы было о ком заботиться

21 февраля Зуокас празднует свой 57-й день рождения. Политик в социальных сетях поблагодарил поздравивших его людей за поздравления и поделился семейной фотографией. Политик разрешил Delfi поделиться фотографией с читателями портала.
„В жизни главное, чтобы тебе было о ком заботиться! И чтобы ты был кому-то нужен… У меня есть такие люди! Поэтому сегодня я могу праздновать. Спасибо большому семейству (на фото не все его представители) и многочисленных друзьям и коллегам!“ – благодарил Зуокас.
Напомним, что в первом браке с Агней Зуокене у политика родилось трое детей – Габриэле, Домантас и Эмилия.
Аугуста и Артурас поженились в октябре 2022 года на Сицилии, а потом в Вильнюсе.