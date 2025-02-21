Артурас Зуокас показал младшую дочь: в жизни главное, чтобы было о ком заботиться

„В жизни главное, чтобы тебе было о ком заботиться! И чтобы ты был кому-то нужен… У меня есть такие люди! Поэтому сегодня я могу праздновать. Спасибо большому семейству (на фото не все его представители) и многочисленных друзьям и коллегам!“ – благодарил Зуокас.