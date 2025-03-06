Артурас Зуокас объявил, что снова будет претендовать на пост мэра столицы

Об этих планах политик упомянул в социальной сети Facebook.
„На выборах 2027 года вернем здравый ум в Вильнюсский муниципалитет“, – писал он.
В 2023 году на выборах мэра победил Валдас Бенкунскас, Зуокас потерпел поражение.
„Я точно не знаю, что будет через 4 года, но, скорее всего, да, вряд ли через четыре года буду баллотироваться. Но, конечно, сегодня сложно решать, что и когда будет. Вопрос в том, что, может, мэр будет так плохо работать, что вильнюсцы сами попросят“, – сказал после выборов Зуокас.
Он был мэром города дважды – в 2000–2007 и 2011–2015 гг.
Напомним, что сейчас Зуокас работает в парламенте.
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