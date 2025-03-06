2025.03.06 14:38

Артурас Зуокас объявил, что снова будет претендовать на пост мэра столицы

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Artūras Zuokas
Artūras Zuokas
ФОТО: Andrius Ufartas | Delfi

Артурас Зуокас, возглавляющий партию „Свобода и справедливость“, намерен участвовать в выборах мэра Вильнюса в 2027 году.

Об этих планах политик упомянул в социальной сети Facebook.

„На выборах 2027 года вернем здравый ум в Вильнюсский муниципалитет“, – писал он.

В 2023 году на выборах мэра победил Валдас Бенкунскас, Зуокас потерпел поражение.

„Я точно не знаю, что будет через 4 года, но, скорее всего, да, вряд ли через четыре года буду баллотироваться. Но, конечно, сегодня сложно решать, что и когда будет. Вопрос в том, что, может, мэр будет так плохо работать, что вильнюсцы сами попросят“, – сказал после выборов Зуокас.

Он был мэром города дважды – в 2000–2007 и 2011–2015 гг.

Напомним, что сейчас Зуокас работает в парламенте.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии