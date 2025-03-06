Артурас Зуокас объявил, что снова будет претендовать на пост мэра столицы

„Я точно не знаю, что будет через 4 года, но, скорее всего, да, вряд ли через четыре года буду баллотироваться. Но, конечно, сегодня сложно решать, что и когда будет. Вопрос в том, что, может, мэр будет так плохо работать, что вильнюсцы сами попросят“, – сказал после выборов Зуокас.