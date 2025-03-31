2025.03.31 17:20

Армия США: после операции по вытаскиванию бронемашины обнаружены тела троих военных

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Pabradės poligonas
Pabradės poligonas
ФОТО: KAM

После того как из болота на полигоне в Пабраде достали гусеничную бронемашину М88, были обнаружены тела троих американских военных, сообщает Командование Армии США в Европе и Африке.

Продолжаются поиски четвертого военного.

Президент Литвы Гитанас Науседа выражает соболезнования в связи с гибелью троих американских военных.

„С глубокой печалью и скорбью я встретил весть о трагической гибели троих американских военных во время учений в Литве под командованием США“, – писал Науседа в фейсбуке.

„Литва скорбит вместе с американским народом. Прошу передать мои искренние соболезнования и соболезнования жителей Литвы близким погибших и всем жителям США. В этот тяжелый час наши мысли и молитвы с вами“, – писал президент.

Во вторник, 25 марта, в 16.45 ч. поступило сообщение о пропавших без вести во время учений военных США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.

В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств.

Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы. В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules.

Проходила операция по ее вытаскиванию из болота. Машину удалось вытащить 31 марта в 4.40 ч.

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