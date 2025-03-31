Армия США: после операции по вытаскиванию бронемашины обнаружены тела троих военных

Продолжаются поиски четвертого военного.

Президент Литвы Гитанас Науседа выражает соболезнования в связи с гибелью троих американских военных.

„С глубокой печалью и скорбью я встретил весть о трагической гибели троих американских военных во время учений в Литве под командованием США“, – писал Науседа в фейсбуке.

„Литва скорбит вместе с американским народом. Прошу передать мои искренние соболезнования и соболезнования жителей Литвы близким погибших и всем жителям США. В этот тяжелый час наши мысли и молитвы с вами“, – писал президент.