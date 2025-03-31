Армия США: после операции по вытаскиванию бронемашины обнаружены тела троих военных

Продолжаются поиски четвертого военного.
Президент Литвы Гитанас Науседа выражает соболезнования в связи с гибелью троих американских военных.
„С глубокой печалью и скорбью я встретил весть о трагической гибели троих американских военных во время учений в Литве под командованием США“, – писал Науседа в фейсбуке.
„Литва скорбит вместе с американским народом. Прошу передать мои искренние соболезнования и соболезнования жителей Литвы близким погибших и всем жителям США. В этот тяжелый час наши мысли и молитвы с вами“, – писал президент.
Во вторник, 25 марта, в 16.45 ч. поступило сообщение о пропавших без вести во время учений военных США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде.
В среду Литовская армия сообщила о том, что установлено предполагаемое место инцидента, проводится поисково-спасательная операция, ее возглавляет Литовская армия, дополнительно задействованы силы Департамента пожарной безопасности и спасения и других ведомств.
Для поиска также были задействованы вертолеты Военно-воздушных сил и Службы охраны государственной границы. В среду днем ВС США подтвердили, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules.
Проходила операция по ее вытаскиванию из болота. Машину удалось вытащить 31 марта в 4.40 ч.