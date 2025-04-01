Армия США: найдено тело четвертого военного, пропавшего на Пабрадском полигоне

Как сообщалось, в понедельник командование вооруженных сил США в Европе и Африке объявило, что после того, как на Пабрадском полигоне из болота удалось извлечь затонувшую бронемашину, были обнаружены тела трех погибших американских солдат.

Напомним, что 25 марта поступило сообщение о пропавших без вести военных США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. Вскоре была начата поисково-спасательная операция.

В среду днем Армия США подтвердила, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules. Посольство США сообщило, что пропавшие военные являются военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии.