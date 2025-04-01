2025.04.01 19:15

Армия США: найдено тело четвертого военного, пропавшего на Пабрадском полигоне

 
ELTA
ru.DELFI.lt

Командование Армии США в Европе и Африке во вторник вечером сообщило, что на Пабрадском полигоне обнаружено тело четвертого пропавшего без вести американского военного.

Как сообщалось, в понедельник командование вооруженных сил США в Европе и Африке объявило, что после того, как на Пабрадском полигоне из болота удалось извлечь затонувшую бронемашину, были обнаружены тела трех погибших американских солдат.

Напомним, что 25 марта поступило сообщение о пропавших без вести военных США и гусеничном транспортном средстве на полигоне им. генерала Сильвестраса Жукаускаса в Пабраде. Вскоре была начата поисково-спасательная операция.

В среду днем Армия США подтвердила, что была обнаружена затонувшая в болоте гусеничная машина M88 Hercules. Посольство США сообщило, что пропавшие военные являются военнослужащими 1-й бригады 3-й пехотной дивизии.

31 марта утром из болота в Пабраде удалось извлечь затонувшую бронемашину армии США, в тот же день были найдены тела трех пропавших военных.

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