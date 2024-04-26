Архитектор обратился к врачам и узнал, что у него нет литовского гражданства

Житель Вильнюса Томас (настоящее имя он просил не называть) в 1995 году с семьей эмигрировал в Израиль, получил израильское гражданство.
В 2004 году он с семьей вернулся в Вильнюс, основал здесь компанию.
Недавно мужчина сломал ногу, поэтому ему пришлось обратиться к врачу.
"Мне сказали, что у меня нет страховки. Как это? Ведь я плачу обязательный налог на здравоохранение, другие налоги. Я позвонил бухгалтеру, она заверила, что все налоги уплачены. Но в поликлинике мне все равно сказали, что я должен заплатить 70 евро за висит как иностранец", – рассказал мужчина.
Он стал выяснять, в чем дело. Звонил и в "Содру", и в "Больничную кассу", когда там подтвердили, что его документ недействителен, мужчина обратился в Департамент миграции.
"Мне сказали, приезжайте, выясним, может закралась ошибка", – рассказал Томас.
Однако в Департаменте миграции он просидел 1,5 часа в живой очереди и узнал, что это не ошибка – у него нет литовского гражданства.
Он был лишен гражданства 17 апреля.
"Я поковылял к выходу. Сломанная нога не болит, болит где-то в районе сердца...", – писал он в фейсбуке.
"Мое настроение мрачное, ничего делать не хочется. Хочется отдохнуть", – сказал он.
Томас рассказал, что перед тем как они вернулись в Литву, посол Литвы в Израиле рекомендовала ему подать заявления в посольстве, чтобы сохранить литовское гражданство.
"Мы такие заявления написали. Жене и детям прислали сообщения, что все хорошо. В моем случае не хватало каких-то документов", – вспоминал он.
В Литве Томас ходил в Департамент миграции, узнал, что в его документах какая-то путаница с местом рождения, в одном документе сказано, что он родился в Вильнюсе, а в другом - в Клайпеде.
"Я спросил, какая разница? Они мне сказали, что мой паспорт действителен, я могу с ним жить", – вспоминал он.
В Литве он дважды менял паспорт, последний раз выданный паспорт должен был действовать до 2026 года. Томас решил, что раз ему выдают паспорт. значит, вопрос места рождения снят.
Сейчас ему надо подавать заявку на получение вида на жительство в Литве.
Департамент миграции рассказал о ситуации Томаса Delfi.
В 2005 г. Департамент миграции получил документ из президентской канцелярии, в котором просили от лица Комиссии по вопросам гражданства уведомить Томаса, что в его отношении может действовать процедура сохранения гражданства. В 2006 г. департамент письменно информировал Томаса, что этот вопрос можно решать двумя способами, первый из которых - отказ от израильского гражданства.
Второй – без отказа от израильского гражданства, по тогдашним законам, предоставить документы, доказывающие, что у кого-то из дедушек и бабушек до 15 июня 1940 г. было Литовское гражданство.
Департамент миграции утверждает, что эту информацию в 2006 году передали Томасу - в деле есть подпись Томаса, свидетельствующая о передаче информации. После этого Томас больше ни разу в Департамент миграции не обращался.
Департамент уверяет, что в 2018 г. по месту прописки Томаса выслал документ с просьбой обосновать наличие двойного гражданства, но ответа не последовало.
По данным департамента, повторно Томасу такой документ выслали в августе 2023 года, но письмо вернулось, Томас не забрал его на почте.
"Надо отметить, что тот факт, что Томасу выдали и меняли паспорт, не освобождает его от обязательства предоставить необходимую информацию о праве на двойное гражданство. Он это обязательство не выполнил, несмотря на то, что располагал информацией с 2006 года", – указал департамент.
По этой причине Томас был лишен литовского гражданства. Его об этом информировали, выслав 17 апреля заказное письмо.