Архитектор – о достоинствах и недостатках Вильнюса: специалисты из других стран Балтии с завистью смотрят на нашу столицу

– Наши города кардинально уже не изменишь. Были в истории случаи, когда дома передвигали, но это была плохая идея. Значит, расстояние между домами у нас ограничено, есть там публичное пространство, к нему надо относиться как к гостиной в доме, где все собираются, общаются, вместе проводят время. Есть ли такое в городе? А может, это публичное место - всего лишь транзитная площадка, по которой мы проезжаем, на нашем внедорожнике? Возникает вопрос, что там можно делать? В таком публичном месте должен быть и проезд, но должно быть и право выбора, как ты хочешь передвигаться. С советских времен улицы нашего Старого города широкие, а для тротуаров выделено несколько десятков сантиметров (например, улица Пилимо). Сейчас, когда идет снег, видно, какая часть используется, а какая – нет. Есть много таких мест, где люди не ходят, автомобили не ездят. В таких местах мало места между зданиями, а нам хочется, чтобы там вместилось все, и город был красивым. Можно проектировать так, только к каждой ситуации нужен индивидуальный подход.