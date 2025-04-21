Архиепископ Грушас: основные траурные церемонии в Литве пройдут после похорон Папы Римского

„Уход Папы Франциска на второй день Пасхи очень символичен. Он подчеркивает нашу веру в воскресение — Иисус своим воскресением проложил нам путь к вечной жизни, поэтому уход Папы Франциска в этот день подчеркивает надежду на веру в вечную жизнь, которую дал нам Иисус“, — сказал архиепископ в понедельник вечером в часовне Святого Казимира, выступая перед журналистами.
Архиепископ сообщил, что в настоящее время ожидается информация о дате похорон и дальнейших обрядах в рамках подготовки к конклаву (собрание кардиналов для избрания нового Папы).
Ранее архиепископ призвал верующих Литвы помолиться за Папу Франциска, скончавшегося в понедельник.
„Я призываю всех верующих и людей доброй воли Литвы молиться за Верховного Пастыря Франциска, призванного в дом Отца, в благодарность за милости, оказанные во время его понтификата“, — говорится в заявлении.
Первый понтифик из Латинской Америки Хорхе Марио Бергольо из Аргентины был избран папой римским 13 марта 2013 года.
Он был первым понтификом из Латинской Америки, первым иезуитом во главе Римско-католической церкви. В день кончины папы Франциска колокол Собора Парижской Богоматери прозвонил ровно 88 раз - по числу лет, прожитых понтификом.