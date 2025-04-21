2025.04.21 17:01

Архиепископ Грушас: основные траурные церемонии в Литве пройдут после похорон Папы Римского

 
Elta
ru.DELFI.lt
Mirė popiežius Pranciškus
Mirė popiežius Pranciškus
ФОТО: EPA-ELTAETTORE FERRARI | Epa - Elta

Архиепископ Вильнюсский Гинтарас Грушас заявил, что смерть Папы Франциска в пасхальные дни символически подчеркивает надежду на воскресение и вечную жизнь.

„Уход Папы Франциска на второй день Пасхи очень символичен. Он подчеркивает нашу веру в воскресение — Иисус своим воскресением проложил нам путь к вечной жизни, поэтому уход Папы Франциска в этот день подчеркивает надежду на веру в вечную жизнь, которую дал нам Иисус“, — сказал архиепископ в понедельник вечером в часовне Святого Казимира, выступая перед журналистами.

Архиепископ сообщил, что в настоящее время ожидается информация о дате похорон и дальнейших обрядах в рамках подготовки к конклаву (собрание кардиналов для избрания нового Папы).

Arkivyskupas Gintaras Grušas

Ранее архиепископ призвал верующих Литвы помолиться за Папу Франциска, скончавшегося в понедельник.

„Я призываю всех верующих и людей доброй воли Литвы молиться за Верховного Пастыря Франциска, призванного в дом Отца, в благодарность за милости, оказанные во время его понтификата“, — говорится в заявлении.

Первый понтифик из Латинской Америки Хорхе Марио Бергольо из Аргентины был избран папой римским 13 марта 2013 года.

Он был первым понтификом из Латинской Америки, первым иезуитом во главе Римско-католической церкви. В день кончины папы Франциска колокол Собора Парижской Богоматери прозвонил ровно 88 раз - по числу лет, прожитых понтификом.

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