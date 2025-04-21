Архиепископ Грушас: основные траурные церемонии в Литве пройдут после похорон Папы Римского

„Уход Папы Франциска на второй день Пасхи очень символичен. Он подчеркивает нашу веру в воскресение — Иисус своим воскресением проложил нам путь к вечной жизни, поэтому уход Папы Франциска в этот день подчеркивает надежду на веру в вечную жизнь, которую дал нам Иисус“, — сказал архиепископ в понедельник вечером в часовне Святого Казимира, выступая перед журналистами.