2024.09.15 07:04

Арендатора квартиры просят выложить на стол 1700 евро – какой из налогов платить необязательно

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
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ФОТО: Shutterstock ir ekrano nuotr.

В августе и в сентябре рынок аренды жилья в Вильнюсе раскален, как никогда, поскольку место себе ищут и студенты и работники, вернувшиеся после отпусков. В соцсетях можно найти объявление, в котором сказано, что будущий арендатор должен заплатить 1700 евро – депозит за два месяца, налог за работу агентства и арендную плату за первый месяц. Эксперт сказал, что депозит за два месяца - это нормальная практика, а вот деньги за работу агентства - это шарлатанство.

На Facebook было рассказано, что аренда трехкомнатной квартиры в Лаздинай стоит 500 евро, однако новому арендатору придется сразу заплатить 1700 евро: 1000 евро депозит, 500 евро арендную плату и 200 евро - агентству.

Один пользователь поинтересовался, нормально ли это? Ведь услугами агентства пользуется не арендатор.

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Брокер Дайнюс Белинис сказал Delfi, что депозит за два месяца - это нормальная практика.

„3–5 лет назад надо было платить за месяц, сейчас популярность набирает требование депозита за два месяца и плата за месяц аренды вперед. Если аренда стоит 500 евро, значит, сразу придется заплатить 1500 евро. Есть еще плата за посредничество, но не все ее применяют – одни берут с арендодателей, другие с арендаторов“, – заметил он.

На вопрос, почему с арендаторов требуют платить за посредничество агентства, он сказал, что такова практика.

„На эту тему можно говорить, но 50% брокеров берут эти деньги с арендаторов“, – заметил собеседник.

Брокер Мантас Микочюнас подтвердил, что двухмесячный депозит - это нормальная практика.

Mantas Mikočiūnas

А вот плату за посредничество агентства он раскритиковал. Он сказал, что ее применяют „не лучшие брокеры“, которые не умеют продать свою услугу владельцу жилья.

„Владелец говорит такому брокеру: если у тебя есть арендатор, приводи, но я тебе платить не буду. Брокер иногда даже без ведома хозяина размещает информацию об аренде.

Тогда потенциальный арендатор сначала звонит брокеру, поскольку его объявление более свежее. Тогда брокер говорит владельцу, что у него есть клиент, ничего не берет с хозяина, но взимает плату с арендатора. Это шарлатанство“, – сказал Микочюнас.

По его словам, виноваты сами арендаторы, которые соглашаются платить таким брокерам.

„Спрос большой, многие - приезжие, у людей мало времени. Есть много новичков на рынке, у которых нет практики, они думают, если просят, значит, надо платить, особенно если видят в ряде объявлений такую плату.

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Я призывают не платить ее, это плата „за воздух“, ни за что, это обман людей. Брокер не предоставляет арендатору никаких услуг, он его не нанимал“, – рекомендует собеседник.

Он заметил, что в августе-сентябре цены на аренду из-за высокого спроса бывают на 10–15% выше.

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