Арендатора квартиры просят выложить на стол 1700 евро – какой из налогов платить необязательно

В августе и в сентябре рынок аренды жилья в Вильнюсе раскален, как никогда, поскольку место себе ищут и студенты и работники, вернувшиеся после отпусков. В соцсетях можно найти объявление, в котором сказано, что будущий арендатор должен заплатить 1700 евро – депозит за два месяца, налог за работу агентства и арендную плату за первый месяц. Эксперт сказал, что депозит за два месяца - это нормальная практика, а вот деньги за работу агентства - это шарлатанство.