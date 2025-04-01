Апрельские рейды: полиция проверит водителей на трезвость и проведет мероприятия по предотвращению хулиганского вождения

В апреле на республиканских и местных дорогах будут проведены профилактические мероприятия по контролю участников дорожного движения, сотрудники полиции будут патрулировать в общественном, закрытом или смешанном режиме, на дороги выедет полицейский мотопатруль.

Полиция напоминает, что с 1 апреля меняется скоростной режим для транспортных средств: на автомагистралях и шоссе водителям легковых и грузовых автомобилей с максимально допустимой массой не более 3,5 тонн, мотоциклов и трициклов разрешено движение со скоростью не более 130 км/ч, по дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием – со скоростью не более 90 км/ч, на остальных дорогах – со скоростью не более 70 км/ч.