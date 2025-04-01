Апрельские рейды: полиция проверит водителей на трезвость и проведет мероприятия по предотвращению хулиганского вождения

По данным Департамента полиции, с 1 по 3 апреля будет осуществляться контроль за соблюдением правил проезда перекрестков и железнодорожных переездов, соблюдением сигналов светофора, с 7 по 13 апреля – мероприятие, инициированное Европейской сетью дорожной полиции ROADPOL (Европейская сеть дорожной полиции), в ходе которой будет проводиться контроль за соблюдением допустимой скорости движения транспортных средств, мероприятия по предотвращению опасного и хулиганского вождения, маневрирования с обгоном в запрещенных местах, с 14 по 16 апреля будет проводиться проверка водителей, не останавливающихся перед пешеходным переходом в случаях, предусмотренных Правилами дорожного движения.
По данным полиции, с 18 по 20 апреля и с 26 по 28 апреля водителей (в том числе велосипедистов и водителей электрических микромобильных устройств) проверят на трезвость, состояние опьянения от наркотиков или других психоактивных веществ, с 22 по 24 апреля – контроль за деятельностью водителей, не связанной с вождением автомобиля, а также за использованием обязательных мер безопасности (ремней безопасности, специальных детских креслах (системы крепления), защитных шлемов).
В апреле на республиканских и местных дорогах будут проведены профилактические мероприятия по контролю участников дорожного движения, сотрудники полиции будут патрулировать в общественном, закрытом или смешанном режиме, на дороги выедет полицейский мотопатруль.
Полиция напоминает, что с 1 апреля меняется скоростной режим для транспортных средств: на автомагистралях и шоссе водителям легковых и грузовых автомобилей с максимально допустимой массой не более 3,5 тонн, мотоциклов и трициклов разрешено движение со скоростью не более 130 км/ч, по дорогам с асфальтовым или бетонным покрытием – со скоростью не более 90 км/ч, на остальных дорогах – со скоростью не более 70 км/ч.
Сотрудники полиции также напоминают, что до 10 апреля все водители транспортных средств должны сменить зимнюю резину на летнюю. Согласно Правилам дорожного движения, с 10 апреля вступает в силу запрет на езду на зимних шипованных шинах.