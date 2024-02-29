Антициклон вытеснит из Литвы облака и осадки

Слой облаков станет совсем тонким, во многих районах ожидаются прояснения. Особых осадков не ожидается. Утром местами еще возможен гололед, днем от него не останется и следа. Правда, по-настоящему весеннего тепла еще придется местами на юге 7-8 градусов тепла.

В пятницу влияние зоны высокого атмосферного давления в нашей стране усилится. Осадков в этот день не ожидается. Ночью будет от 0 до 2 градусов мороза, местами до 3 градусов тепла. Днем прогнозируют, что воздух прогреется до 8-12, а местами на юге и на западе Литвы до 13 градусов тепла.