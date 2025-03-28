Антициклон принесет в Литву весеннее тепло

„Несколько дней погода будет более приятной, хотя ночи будут прохладными“, – сказала синоптик.

Однако уже в воскресенье днем и в понедельник из Скандинавии придет циклон с более прохладной погодой и дождями.

В пятницу без осадков. Днем будет 11-15°C, на западе 8-10°C тепла.

В субботу без дождя. Ночью от 0 до 3°C тепла, днем 14-17°C, у моря 10-13°C.

В воскресенье ночью без дождя, днем осадки на западе и северо-западе. Ночью 2-4°C, днем 13-17°C, на западе и северо-западе 8-12°C.

В понедельник местами время от времени будут идти дожди. Ночью 3-7°C, днем 8-12°C, на востоке 13-15°C.

Во вторник без особых осадков. Ночью от 0 до 4°C, днем 12-16°C, у моря 5-10°C.