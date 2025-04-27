Антакальнисская поликлиника стала самой большой поликлиникой столицы

„Быстрый рост числа пациентов - это признак признания и высокой оценки наших врачей и администрации, однако вместе с тем это и большая ответственность. Растущим потоком числа пациентов надо правильно управлять, важно своевременно оказывать услуги, мы также должны гарантировать хорошие условия для врачей. Поэтому мы постоянно инвестируем как в развитие инфраструктуры, так и в эмоциональное и психологическое здоровье персонала на работе, стараемся создавать конкурентоспособные рабочие места“, – сказала директор поликлиники Юодайте Рачкаускене.