2025.04.27 07:07

Антакальнисская поликлиника стала самой большой поликлиникой столицы

 
ru.DELFI.lt
Antakalnio poliklinika
Antakalnio poliklinika
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

По числу зарегистрированных пациентов Антакальнисская поликлиника стала самой большой в столице. Сейчас она обслуживает 119 398 пациентов, ежемесячно их количество растет на 200-600 человек.

„Быстрый рост числа пациентов - это признак признания и высокой оценки наших врачей и администрации, однако вместе с тем это и большая ответственность. Растущим потоком числа пациентов надо правильно управлять, важно своевременно оказывать услуги, мы также должны гарантировать хорошие условия для врачей. Поэтому мы постоянно инвестируем как в развитие инфраструктуры, так и в эмоциональное и психологическое здоровье персонала на работе, стараемся создавать конкурентоспособные рабочие места“, – сказала директор поликлиники Юодайте Рачкаускене.

По ее словам, сейчас поликлиника укрепляет команду семейных врачей и предлагает рабочие места этим специалистам.

В поликлинике предлагается широкий спектр услуг: консультации специалистов, услуги хирургов в дневном центре, проводят лабораторные исследования, здесь работают педиатры, поэтому поликлиника популярна среди семей с детьми.

В 2024 году поликлиника предоставила своим пациентам больше 1,53 млн. услуг, это на 8% больше, чем годом ранее. Росло и число работников поликлиники. Сейчас в ней работают 927 специалистов разного профиля. Это на 7% больше, чем в 2024 году.

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