Антакальнисская поликлиника стала самой большой поликлиникой столицы

„Быстрый рост числа пациентов - это признак признания и высокой оценки наших врачей и администрации, однако вместе с тем это и большая ответственность. Растущим потоком числа пациентов надо правильно управлять, важно своевременно оказывать услуги, мы также должны гарантировать хорошие условия для врачей. Поэтому мы постоянно инвестируем как в развитие инфраструктуры, так и в эмоциональное и психологическое здоровье персонала на работе, стараемся создавать конкурентоспособные рабочие места“, – сказала директор поликлиники Юодайте Рачкаускене.
По ее словам, сейчас поликлиника укрепляет команду семейных врачей и предлагает рабочие места этим специалистам.
В поликлинике предлагается широкий спектр услуг: консультации специалистов, услуги хирургов в дневном центре, проводят лабораторные исследования, здесь работают педиатры, поэтому поликлиника популярна среди семей с детьми.
В 2024 году поликлиника предоставила своим пациентам больше 1,53 млн. услуг, это на 8% больше, чем годом ранее. Росло и число работников поликлиники. Сейчас в ней работают 927 специалистов разного профиля. Это на 7% больше, чем в 2024 году.