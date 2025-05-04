Андрюс Ужкальнис заплатил за еду 10 евро, но настоящей была бы цена 50 евро

Простая еда - это хорошо, но деревенская, колхозная – не очень. Куры на антибиотиках и гормонах роста и копчености с селитрой, картошка жареная на дешевом подсолнечном масле, посыпанная вегетой, избыток соли и странные специи (тетушку сыплют карри на блюда, как сладкий перец), плюс неэстетичная подача – с крупно нарезанными помидорами, огурцами, луком, зеленым луком, нарезанным тупым ножом, который не точили со времен Альгирдаса Бразаускаса, компоты и напитки с таким количеством сахара, что у всех без разбора начинается диабет – тут нет ничего хорошего. Не умеют в литовской деревне готовить, если не учились этому.