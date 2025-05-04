Андрюс Ужкальнис заплатил за еду 10 евро, но настоящей была бы цена 50 евро

Простая еда - это хорошо, но деревенская, колхозная – не очень. Куры на антибиотиках и гормонах роста и копчености с селитрой, картошка жареная на дешевом подсолнечном масле, посыпанная вегетой, избыток соли и странные специи (тетушку сыплют карри на блюда, как сладкий перец), плюс неэстетичная подача – с крупно нарезанными помидорами, огурцами, луком, зеленым луком, нарезанным тупым ножом, который не точили со времен Альгирдаса Бразаускаса, компоты и напитки с таким количеством сахара, что у всех без разбора начинается диабет – тут нет ничего хорошего. Не умеют в литовской деревне готовить, если не учились этому.
Путь к хорошей еде начинается с хорошего состава и мастерства шефа, а в советское время не было ни того, ни другого: экономика умела делать танки и строить казармы и тюрьмы, а рабочих людей кормили самыми дешевыми подпорченными продуктами, мерзлой картошкой, посиневшими курами, консервами и плавленными сырками с букетом из 7 консервантов.
Поэтому я был очень доволен, когда нашел на вильнюсском рынке Хале нечто, чего не хватает в нашей стране: простая еда, небольшой выбор и постоянная смена ассортимента, и один человек (шеф Лукас Ляугминас), который и готовит, и подает, и общается, и счет выбивает.
Ресторан называется Soviki, это сокращение от Sous Vide Kitchen. Sous vide - медленная термическая обработка, а kitchen и есть kitchen.
Я ел мастерски приготовленный, легкий и прозрачный куриный бульон с гренками – и курятину с овощами. К курице подавали изумительное варенье. Предлагали и десерт, но я уже не мог его есть, поскольку варенье соединило основное блюдо со сладостью.
За 10 евро (я спросил, могу ли заплатить 12 – разрешили) я получил опыт, который стоит как минимум 50 евро. Не слушайте, когда вам говорят о закате эры ресторанов – это пиар, СМИ, которые ищут негативные истории, плюс те, кто пытается уменьшать порции и обманывать клиентов, вот карма и наказывает их.
У хороших людей все получается.