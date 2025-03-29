Американские военные водолазы прибыли для спасательной операции в Пабраде

В субботу днем американская армия сообщила о привлечении дополнительных ресурсов к поисково-спасательной операции в Пабраде, где продолжаются работы по поиску четырех пропавших американских солдат.
К спасательной группе присоединились инженеры из Польши, а также специализированная команда водолазов ВМС США. Их главная задача — поднять гусеничный бронетранспортер M88A2 Hercules, который остается погребенным под слоем ила на глубине около 5,5 метров.
По данным вооруженных сил США в Европе и Африке, сегодняшняя операция сосредоточена на удалении воды и ила, укреплении грунта вокруг места происшествия, что позволит использовать тяжелую технику, а также на создании необходимых условий для работы водолазов.
Рано утром в аэропорт Вильнюса из Роты (Испания) прибыла группа 68-й оперативной группы ВМС США на борту военно-транспортного самолета C-130 Hercules. Оттуда они были доставлены к месту операции вертолетами CH-47 Chinook 1-й бронетанковой дивизии.
„Мы уже связались с литовскими водолазами, работающими на месте происшествия, и получили от них всю необходимую информацию. В первую очередь мы задействуем Defender (дистанционно управляемый подводный аппарат), который позволит получить четкое представление о ситуации, а также портативный гидролокатор Artemis“, — сообщил старший водолаз Карлос Эрнандес из 1-й подводной группы ВМС США.
Накануне также прибыли старшие инженеры Инженерного корпуса армии США (USACE). Их задача — помочь в планировании и проведении спасательной операции.