Американские военные водолазы прибыли для спасательной операции в Пабраде

Рано утром в аэропорт Вильнюса из Роты (Испания) прибыла группа 68-й оперативной группы ВМС США на борту военно-транспортного самолета C-130 Hercules. Оттуда они были доставлены к месту операции вертолетами CH-47 Chinook 1-й бронетанковой дивизии.

„Мы уже связались с литовскими водолазами, работающими на месте происшествия, и получили от них всю необходимую информацию. В первую очередь мы задействуем Defender (дистанционно управляемый подводный аппарат), который позволит получить четкое представление о ситуации, а также портативный гидролокатор Artemis“, — сообщил старший водолаз Карлос Эрнандес из 1-й подводной группы ВМС США.