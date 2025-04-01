Американские СМИ: выяснились личности всех пропавших в Пабраде военных

Второй пропавший военный - сержант Эдвин Франко. Его жена Джорджиа Франко передала американскому телеканалу 11 Alive последнее сообщение мужа и подняла вопрос, почему их послали выполнять миссию одних.

Мать военного Хелен Гого отказалась говорить с журналистами и просила молиться за ее сына.

Один из пропавших военных - Данте Гого Тайтано из Гуама. Об этом сообщил его дядя Уилли Флорес, сообщает гуамский портал Pacific Daily News.

31 марта в 4.40 ч. затонувшую бронемашину вытащили из болота. Командование Армией США в Европе и Африке в тот же день подтвердило, что найдены тела троих пропавших военных.

25 марта стало известно, что во время учений на полигоне в Пабраде пропали четверо американских военных на гусеничной бронемашине.

„Он такой хороший отец, он так любит сына“, – сказала Джорджиа.

Она поняла, что что-то случилось, поскольку муж всегда присылал ей сообщение: „Доброе утро“, на этот раз она его не получила.

„В 7.14 ч. он написал мне, что они почти добрались до людей, после этого наступила тишина“, – рассказала женщина.

„Он сказал мне, что будет участвовать в спасательной миссии. Они этим постоянно занимаются. Он работает на M88, это военный тягач“, – сказала Джорджиа.

По ее словам, об исчезновении мужа ей сообщили через сутки после последнего разговора с ним.

„Жены военных больше всего боятся услышать стук в дверь“, – сказала журналистам Джорджиа.

Трой Коллинс

У Троя Коллинса двое детей.

Его близкие в социальных сетях молят Господа о помощи.

„Многие уже знают, что Трой Коллинс – один из четырех пропавших в Литве военных 3ID 5-7 дивизии – он преданный муж и отец. Его жена Ариэлль Кнатсон-Коллинс и дети - свет его жизни. Они вместе создавали счастливую и любящую семью. Сейчас в тяжелый для них час мы хотим объединиться и помочь им.

На платформе Meal Train, можно пожертвовать продукты для Ариэлль и детей в этот сложный период. Если вы можете пожертвовать для них продукты – это так много значит для семьи. Если у вас нет такой возможности, помолитесь, будьте мысленно с Троем, Ариэлль и их малышами.