Amber Grid обещает в следующем месяце дать оценку ликвидации последствий Пабрадского инцидента

„Планируем на май“, — заявила директор по коммуникации компании Лаура Шебекене в ответе агентству Elta.
На состоявшейся в среду пресс-конференции полковник-лейтенант Саулюс Иванаускас заявил, что Литовская армия ждет оценку от Департамента охраны окружающей среды по поводу возможного ущерба природе. По его словам, только после получения экспертных заключений можно будет планировать дальнейшие работы по очистке и ликвидации других последствий воздействия на окружающую среду.
По его словам, оценку состояния закрытого участка газопровода Пабраде–Висагинас вблизи места аварии проводит компания Amber Grid.
„Amber Grid проводит оценку, и после ее завершения они смогут предпринять дальнейшие действия — запустить трассу или провести ремонт той трассы“, — сказал С. Иванаускас.
В конце марта после того, как во время учений в районе Пабрадского полигона затонула бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88А2 Hercules с экипажем из четырех военнослужащих США, была проведена поисково-спасательная операция, которая длилась почти неделю. В ней приняли участие литовские и американские солдаты, пожарные, военнослужащие ВВС, пограничники, союзники из Польши и Эстонии, а также другие должностные лица и эксперты.
После того, как спасатели обнаружили тела солдат, в начале месяца в Вильнюсе прошла торжественная церемония, в ходе которой погибших во время учений солдат препроводили в США.
Генеральная прокуратура Литвы начала предварительное расследование для выяснения причин гибели солдат.