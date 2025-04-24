Amber Grid обещает в следующем месяце дать оценку ликвидации последствий Пабрадского инцидента

В конце марта после того, как во время учений в районе Пабрадского полигона затонула бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88А2 Hercules с экипажем из четырех военнослужащих США, была проведена поисково-спасательная операция, которая длилась почти неделю. В ней приняли участие литовские и американские солдаты, пожарные, военнослужащие ВВС, пограничники, союзники из Польши и Эстонии, а также другие должностные лица и эксперты.