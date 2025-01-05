Алитусцы приглашают вильнюсцев на уникальное мероприятие: обмен ненужными подарками

Изюминкой мероприятия является сбор рождественских елок. Жителям предлагают принести натуральные елки (их также можно нарезать и поместить в мешки), которые будут собраны и отправлены в тепловые сети Алитуса. Из рождественских елок будет производиться биотопливо, которым отапливают школы, детские сады, учреждения и дома в Алитусе.

В январе не только заканчиваются праздники, но и угасает праздничное настроение. Количество мероприятий уменьшается, обилие развлечений иссякает, а в городах больше нет елок, которые можно посетить. Столице Дзукии такие испытания не грозят, ведь в Алитусе 5 января (воскресенье), с 12.00 до 13.00 в сквере возле Алитусского центра спорта и отдыха пройдет праздник для всей семьи „Спасибо, елочка!“.

Гости мероприятия смогут увидеть, как елки становятся биотопливом, а те, кто захочет, смогут взять стружки бывшей елки, что символично поможет им дождаться, пока прибудет новое рождественское украшение в конце года. Группа Iki mėnulio создаст праздничное настроение, малышей угостят бесплатным какао, а актер Вайдас Праспаляускас пригласит семей поиграть в игры.

Чтобы детям не было так грустно прощаться с зеленой красавицей, организаторы обещают подарки – за каждую принесенную елку подарят два приглашения на детский спектакль в Алитусский театр или два билета на анимационный фильм!

„Порядок и экологичность являются приоритетами нашего города, поэтому после праздников мы хотим позаботиться о рождественских елках, чтобы меньше людей их выбрасывали, а использовали практично“, — говорит мэр города Алитус Нериюс Цесюлис.

Соберут рождественскую атрибутику

В воскресенье жителей Алитуса и гостей города ждет еще одно уникальное развлечение – обмен ненужными подарками. Мы все получили рождественский подарок, который не сделал нас счастливыми, или, может быть, он повторился. Не нужно прятать его в глубокие ящики, а лучше передать другим!

По инициативе Алитусского регионального центра по обращению с отходами путешествующий Майнукас предлагает вам обменять эти подарки – вам останется только принести на мероприятие вещь, которая вам не нравится, и взять другую, которая вам больше понравилась.