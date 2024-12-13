Альгирдаса Палецкиса из тюрьмы увозили в больницу

Портал tv3.lt сообщает, что в интернете появилась информация о том, что у Палецкиса мог случиться инфаркт.

Напомним, что Палецкис, находящийся в тюрьме за шпионаж в пользу России, обвиняется в клевете и публичном одобрении международных преступлений, преступлений СССР или нацистской Германии, их отрицании или грубом умалении их значения.