2024.12.13 07:05

Альгирдаса Палецкиса из тюрьмы увозили в больницу

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Algirdas Paleckis
Algirdas Paleckis
ФОТО: Modestas Patašius | Elta

Департамент тюрем в интервью порталу tv3.lt подтвердил, что осужденный за шпионаж в пользу России Альгирдас Палецкис из-за ухудшения здоровья был доставлен в больницу, где у него взяли анализы, потом осужденного вернули в больницу.

Портал tv3.lt сообщает, что в интернете появилась информация о том, что у Палецкиса мог случиться инфаркт.

Напомним, что Палецкис, находящийся в тюрьме за шпионаж в пользу России, обвиняется в клевете и публичном одобрении международных преступлений, преступлений СССР или нацистской Германии, их отрицании или грубом умалении их значения.

Как ранее сообщала прокуратура, это дело было передано в суд в ноябре прошлого года. Как указывает правоохрана, по данным предварительного расследования, в сентябре 2022 года, отбывая наказание в Каунасской тюрьме, Палецкис, как подозревается, во время телефонного разговора, оклеветал члена Сейма, тогдашнего председателя КНБО Лауринаса Кащюнаса.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии