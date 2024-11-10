Альгимантас Чекуолис отметил день рождения в доме опеки: буду жить здесь со конца дней

Обычно – очень просто. Если в день рождения был дома, собиралась семья, близкие, мы ели торт, запекали мясо, пили красное вино. Похожую встречу всегда еще проводили с друзьями.

„Пока я писал книги, чувствовал, что живу. В прошлом году была издана последняя. Но, кто знает, может будет еще одна последняя...“, - сказал он с улыбкой.

Альгимантас сказал, что никогда не придавал большого значения своим дням рождения. Иногда встречал их в других странах или в море. Однако дни рождения, начинающиеся на цифру 9, его интересуют. Никогда не знаешь, какой из них будет последним.

Столько всего произошло еще в детстве, мне кажется, что это было только вчера. Помню 41-й, когда мне было 10 лет, начались ссылки, мы думали, что нашей семье тоже грозит ссылка. Это чувство живо и сейчас. Хорошо помню школу, друзей. Помню, как учились танцевать запрещенный танец – танго. Я помню, как еще при немцах мы в Ширвинтской гимназии ходили по кругу в большом зале, а я с помощью кочерги снял портрет Гитлера. Помню те искаженные ужасом лица учителей, директора, мамы... За такое могли и расстрелять.

Чем дальше, тем все более ясно помню. Но быстро ли пробежало время, или это только мне так кажется – не могу сказать. Просто благодарю жизнь за все эти годы.

А как вы живете сейчас?