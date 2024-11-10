Альгимантас Чекуолис отметил день рождения в доме опеки: буду жить здесь со конца дней

Альгимантас сказал, что никогда не придавал большого значения своим дням рождения. Иногда встречал их в других странах или в море. Однако дни рождения, начинающиеся на цифру 9, его интересуют. Никогда не знаешь, какой из них будет последним.
„Пока я писал книги, чувствовал, что живу. В прошлом году была издана последняя. Но, кто знает, может будет еще одна последняя...“, - сказал он с улыбкой.
Как вы праздновали свой день рождения?
Обычно – очень просто. Если в день рождения был дома, собиралась семья, близкие, мы ели торт, запекали мясо, пили красное вино. Похожую встречу всегда еще проводили с друзьями.
Получали ли подарки?
Я их избегал. Ведь тогда и мне пришлось бы их дарить.
Быстро ли пробежали ваши годы?
Столько всего произошло еще в детстве, мне кажется, что это было только вчера. Помню 41-й, когда мне было 10 лет, начались ссылки, мы думали, что нашей семье тоже грозит ссылка. Это чувство живо и сейчас. Хорошо помню школу, друзей. Помню, как учились танцевать запрещенный танец – танго. Я помню, как еще при немцах мы в Ширвинтской гимназии ходили по кругу в большом зале, а я с помощью кочерги снял портрет Гитлера. Помню те искаженные ужасом лица учителей, директора, мамы... За такое могли и расстрелять.
Чем дальше, тем все более ясно помню. Но быстро ли пробежало время, или это только мне так кажется – не могу сказать. Просто благодарю жизнь за все эти годы.
А как вы живете сейчас?
Когда я приехал в этот тракайский дворец, сказал директору, что останусь здесь до конца дней. Я держу данное слово. Мне здесь хорошо. Каждый день хожу на прогулку. Или в общие помещения или на улицу, если погода хорошая. Старики любят дружить. Дома, когда все уходят на работу, поговорить не с кем. Ничего не меняется и когда люди приходят с работы, а дети из школы. Мне жаль, что в Литве еще многие считают такие дома „домами престарелых“ или „богадельнями“. На самом деле, здесь интересно жить. Мне самому уже странно, что я не скучаю по своему дому. Я провел здесь три года, сейчас я чувствую это место домом. Здесь все приспособлено для пожилых людей.
Можете ли назвать одно самое светлое событие своей жизни?
Одно из них связано с моей первой книгой. Книга „Через три океана“ („Per tris vandenynus“) родилась после путешествия по Атлантическому, Северному-Ледовитому и части Тихого океана. Помню, во время рейса нас высадили в Провидении (Чукотка). Рейс был длительным. Когда мы оказались в населенном пункте, где женщин было в 8 раз больше, чем мужчин, казалось, даже с чертом будешь танцевать!
А какой период жизни был самым сложным?
Об этом я не хочу говорить. Скажу лишь, что самое сложное в жизни - не бури и ураганы на море, не угроза жизни. Кстати, сложно бывало и на судне с новым экипажем. Чаще всего экипаж думал, что меня „подослали“. Доверие надо было заслужить.
Но сегодня я рад, что безопасно возвращался в свою бухту.
Любите ли вы мечтать?
Да! Я много мечтаю о моей судьбе.И радует, что сегодня я могу сказать, что жизнь я прожил интереснее, чем мечтал. Кстати, я думаю, что мечты - это способ не думать о болезнях. Однако, чтобы мечты сбывались, надо беречь тело. надо смотреть, чтобы старость не пришла слишком рано. Поэтому я с 15 лет начал закаляться, и сейчас обтираюсь снегом и закаляюсь ледяной водой. Еще что важно – я давно отказался от алкоголя.
Что вы себе пожелаете по случаю дня рождения?
Чтобы кости не болели!
Но больше, чем пожелание себе, Альгимантас хочет поблагодарить всех, кто о нем еще помнит. Каждый день рождения он получает массу поздравлений в разных формах, он благодарен за это.