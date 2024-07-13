Альфредас Бумблаускас: Москва и ее история – это прах, который пыжится и заявляет, что он Третий Рим

- И да, и нет. Наша идентичность сформировалась давно, но она по сию пору остается под влиянием идей Адольфаса Шапоки. Каноничная „История Литвы“, которую написал Шапока, достаточно упорядоченная, но у нее есть несколько минусов. Об одном из них я уже вспоминал – это национализм. В отредактированной версии „Истории Литвы“ от Шапоки национализма, если так можно сказать, значительно меньше, но после прочтения его монографии „Старый Вильнюс: особенности истории города Вильнюса до конца17 века“, складывается впечатление, что в Вильнюсе жили только литовцы, а о других народах там говорится очень немного. А ведь два городских пригорода Вильнюса, русинов и немцев, точно населяли не литовцы. Пригороды находились в том месте, где сейчас Старый город, то есть фактически являлись центром города.