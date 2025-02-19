Активисты требуют меньше соли на улицах Вильнюса, но власти не согласны

„Город должен обеспечить безопасность улиц и тротуаров зимой. Улицы посыпаются солью, а в районе Старого города соль или смесь соли с гравием посыпаются под нашим контролем только на основании прогнозов синоптиков, т.е. приближается снегопад или мокрый снег. Когда местный житель видит, как в день с плюсовой температурой разбрасывается соль, это может показаться неуместным и несвоевременным. Однако, как только начинается дождь, разбрасывание уже неэффективно“, — рассказала Elta представитель Grinda Иева Станене.
По ее словам, профилактическое разбрасывание соли позволяет подготовиться к резким перепадам температур, а если начать ремонт улиц после ухудшения погоды, соль смоет дождь.
„Проливной дождь и мелкий дождь, падающие на замерзшие тротуары, быстро превращаются в лед. Дождь может не только смыть соль, посыпанную городскими службами, но и сделать образовавшийся лед еще более скользким. Профилактическое разбрасывание (…) помогает обеспечить более безопасное движение водителей и пешеходов, снижая риск аварий из-за скользких улиц и тротуаров“, — заверила она.
Когда активисты раскритиковали идею о том, что вместо соли следует посыпать песок или гравий, И. Станене отметила, что выбор материала зависит от маршрута, но соль используется потому, что она лучше растопляет снег.
„Влажная соль используется на улицах с высокой интенсивностью движения, а смесь песка и соли — на улицах с низкой интенсивностью движения и крутых склонах. Соль эффективно плавит снег или лед при наличии влаги и трения, например, при движении транспортных средств или переходе пешеходов, тогда как песок не растопит лед, — сказал представитель Grinda.
„Мы не используем гравий для улиц, чтобы избежать возможных травм пешеходов и повреждения имущества камнями, вылетающими из-под колес“, — добавила она.
По данным Вильнюсского городского самоуправления, за прошлую зиму на улицах и тротуарах города было разбросано 85 тысяч тонн соли, а в этом сезоне – 38,3 тыс. тонн.
На прошлой неделе активисты группы „Спасите деревья Вильнюса“ провели акцию протеста возле столичного самоуправления против чрезмерного разбрасывания соли во время зимнего периода.
Как объяснили активисты, соль попадает в городские источники, ручьи и реки, наносит вред городу и окружающим его экосистемам, разъедает бетон, асфальт, мостовые конструкции и другую инфраструктуру, восстановление которой обойдется городу в кругленькую сумму.
По словам организатора акции Лигиты Пошкуте, в Вильнюсе используется избыточное количество соли по сравнению с другими региональными столицами — например, в прошлом году в Вильнюсе было разбросано в несколько раз больше соли, чем в Таллине.