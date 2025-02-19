Активисты требуют меньше соли на улицах Вильнюса, но власти не согласны

„Город должен обеспечить безопасность улиц и тротуаров зимой. Улицы посыпаются солью, а в районе Старого города соль или смесь соли с гравием посыпаются под нашим контролем только на основании прогнозов синоптиков, т.е. приближается снегопад или мокрый снег. Когда местный житель видит, как в день с плюсовой температурой разбрасывается соль, это может показаться неуместным и несвоевременным. Однако, как только начинается дождь, разбрасывание уже неэффективно“, — рассказала Elta представитель Grinda Иева Станене.