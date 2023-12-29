Актер Багдонас обеспокоен в связи с ситуацией: его жене пришлось уехать в Беларусь

Проблему, с которой столкнулась его семья, Багдонас описал в фейсбуке и попросил совета. Он сказал, что три года назад женился на гражданке Беларуси. 9 декабря у нее истек срок действия вида на жительство, поэтому ей пришлось вернуться в Беларусь.

Багдонас заметил, что война началась в 2022 году, и его супруга "не имеет ничего общего с вторжением России в Украину", он прибавил, что обратился в Департамент миграции, в Департамент госбезопасности.

29 декабря на запись Багдонаса в социальной сети отреагировала Гудзинскайте. Она сказала, что таких людей, как супруга актера – 18 000, их заявки рассматривают.

По ее словам, решение по делу этой женщины будет принято 13 января.