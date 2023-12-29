Актер Багдонас обеспокоен в связи с ситуацией: его жене пришлось уехать в Беларусь

Проблему, с которой столкнулась его семья, Багдонас описал в фейсбуке и попросил совета. Он сказал, что три года назад женился на гражданке Беларуси. 9 декабря у нее истек срок действия вида на жительство, поэтому ей пришлось вернуться в Беларусь.
Багдонас заметил, что война началась в 2022 году, и его супруга "не имеет ничего общего с вторжением России в Украину", он прибавил, что обратился в Департамент миграции, в Департамент госбезопасности.
29 декабря на запись Багдонаса в социальной сети отреагировала Гудзинскайте. Она сказала, что таких людей, как супруга актера – 18 000, их заявки рассматривают.
По ее словам, решение по делу этой женщины будет принято 13 января.
"Уважаемый Багдонас, послушайте меня, директора ДМ. Заявка вашей жены на продление вида на жительства еще рассматривается, решение пока не принято. Срок принятия - 13 января. Я вас понимаю, понимаю, что важно быть с близким в праздники, это самое важное. Но сейчас у нас есть таких 18 000 человек, которые для кого-то важны. Все заявки мы стараемся рассмотреть как можно скорее. Все государственные ведомства работают, стараются, но количество часов в сутках ограничено. Прошу вашего терпения и понимания", – писала Гудзинскайте.
Это не первый раз, когда граждане Беларуси сталкиваются с проблемами продления вида на жительство в Литве.
Delfi уже писал о том, что прожившего здесь 17 лет белоруса Алексея ц конце ноября этого года выслали на родину. Ему пришлось оставить жену и двоих детей. Вид на жительство ему вообще не продлили.
ДГБ решил, что этот мужчина представляет угрозу нацбезопасности, поскольку 20 лет назад служил в белорусской армии. ДМ указал, что в таких случаях наличие семьи и детей не является веским аргументом для продления вида на жительство.