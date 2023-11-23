Акция "Свобода Украине": Литва собрала помощь для раненных украинских солдат

В ходе акции "Свобода Украине", стартовавшей более месяца назад, совместно с организацией поддержки "Blue/Yellow" были собраны средства и самые необходимые вещи.
По словам члена Фракции свободы М. Ошмянскене, идея собрать поддержку родилась после получения сообщения от члена Партии свободы Освальдаса Гуокаса, который вместе с украинцами воюет в Украине и сейчас находится в Донецкой области.
"Я получила сообщение от Освальдаса, в котором он сообщает мне, что в штурмовой бригаде под Марьинкой сейчас находятся 79 десантников, где много раненых, доставленных из других бригад в их военно-полевой госпиталь в Курахово.
Очень не хватает "комплектов для раненых" – нижнего белья, футболок, спортивных штанов, тапочек, средств гигиены полости рта, витаминов или сладостей с пожеланием. Любая поддержка важна и приветствуется. Освальдас сказал, что солдаты плачут, когда получают открытку с благодарностью или детский рисунок – им сложно осознать, что они важны для кого-то даже за тысячи километров", - говорит М. Ошмянскене.
По словам М. Ошмянскене, вскоре после получения сообщения начали собирать как денежные средства, так и самое необходимое.
Совместно с партнерами акции "Свобода Украине" организации "Blue/Yellow" удалось собрать полторы тысячи евро на приобретение легко надеваемых штанов, нижнего белья, предметов гигиены, тапочек, футболок, лекарств, а для поднятия настроения – шоколада, который с радостью согласилась подарить компания Vilniaus pergale.
"Сообщение, полученное от Освальдаса, напомнило нам, насколько близко эта борьба за свободу, что хотя поле битвы не у нас в Литве, оно очень сильно связано с нами, и даже наши соотечественники становятся его частью. Я очень рада, что Литва остается активной и смело говорит о важности помощи Украине, сплачивает международных партнеров и постоянно напоминает миру о серьезности этой трагедии. Много внимания войне в Украине мы уделили в Сейме, но эта акция позволила нам приблизиться и напрямую поддержать сражающихся солдат. Истории Освальдаса с поля боя напомнили нам о том, насколько трудна борьба за свободу и как высока ее цена. Я хочу поблагодарить всех партнеров акции, которые внесли свой вклад. Верю, что этот проект поддержки точно одной партией не закончится", - сказала парламентарий М. Ошмянскене.
Как сообщается в пресс-релизе, первая партия помощи в Украину отправится грузовиком в четверг, 23 ноября, второй рейс запланирован на следующий вторник, 28 ноября.