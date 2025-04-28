Агентство по охране окружающей среды: после пожара в городе Вильнюсе может ощущаться запах гари

„Местами все еще можно почувствовать запах гари, который ветер приносит с собой от все еще ликвидируемого пожара в ЗАО Energesman“, — сообщило агентство в понедельник на своей странице в Facebook.

„До полной ликвидации пожара в городе может ощущаться запах, а на территориях вблизи места пожара (в радиусе около 0,5 км) могут быть повышены концентрации загрязняющих веществ, поэтому мы по-прежнему призываем жителей учитывать рекомендации Национального центра общественного здоровья“, — добавило оно.

Агентство также отметило, что, несмотря на возможный запах гари, станции исследования качества атмосферного воздуха не фиксируют повышения уровня загрязнения воздуха в столице.