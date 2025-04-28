2025.04.28 13:25

Агентство по охране окружающей среды: после пожара в городе Вильнюсе может ощущаться запах гари

 
Elta
ru.DELFI.lt
Besibaigiantis gaisras Jočionių g.
Besibaigiantis gaisras Jočionių g.
ФОТО: Josvydas Elinskas | Elta

Агентство по охране окружающей среды сообщает, что после пожара на столичном мусоросортировочном заводе в городе может ощущаться запах гари.

„Местами все еще можно почувствовать запах гари, который ветер приносит с собой от все еще ликвидируемого пожара в ЗАО Energesman“, — сообщило агентство в понедельник на своей странице в Facebook.

„До полной ликвидации пожара в городе может ощущаться запах, а на территориях вблизи места пожара (в радиусе около 0,5 км) могут быть повышены концентрации загрязняющих веществ, поэтому мы по-прежнему призываем жителей учитывать рекомендации Национального центра общественного здоровья“, — добавило оно.

Агентство также отметило, что, несмотря на возможный запах гари, станции исследования качества атмосферного воздуха не фиксируют повышения уровня загрязнения воздуха в столице.

В воскресенье, около 7.52 ч. поступило сообщение о пожаре на мусороперерабатывающем заводе, расположенном в столичном районе Гарюнай на улице Йочёню. Когда прибыли пожарные, мусор на территории завода Energesman горел открытым пламенем.

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