Агентство энергетики: в январе отопление дороже всего обойдется жителям Паневежского района

Агентство напоминает, что с 1 января этого года в Литве меняются тарифы на природный газ для бытовых потребителей. Для бытовых потребителей, использующих газ для отопления индивидуального жилья, он становится дороже на 17-18%. Потребители II группы, потребляющие от 300 до 20 000 кубометров газа в год, с января платят 0,69 евро за кубометр газа (было 0,59 евро/куб. м). Потребители III группы, потребляющие более 20 000 кубометров газа в год, платят 0,65 евро за кубометр (было 0,55 евро/куб. м).