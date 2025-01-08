Агентство энергетики: в январе отопление дороже всего обойдется жителям Паневежского района

14 теплоснабжающих компаний снизили цены на поставляемую тепловую энергию. Больше всего цены снизились в Шакяе – на 18%, или 2,04 цента/кВтч.
Если сравнивать регионы страны, то в январе самые высокие и самые низкие цены на теплоэнергию различаются в 1,9 раза.
По данным агентства, самая низкая цена на тепловую энергию в январе наблюдается в Утене (5,9 центов/кВтч), Акмяне (6,19 центов/кВтч), Мажейкяе (6,38 центов/кВтч), Шилуте (6,47 центов/кВтч) и Таураге (6,78 центов/кВтч).
Самая дорогая тепловая энергия в январе – в Лаздияе (11,35 центов/кВтч), Каунасском районе (11,34 центов/кВтч), Биржае (11,33 центов/кВтч), Вильнюсском районе (11,02 центов/кВтч) и Кельме (11,01 центов/кВтч).
В январе по сравнению с декабрем цена на тепловую энергию выросла во всех крупных городах, где потребителям поставляется около 70% произведенной тепловой энергии. Средняя цена в пяти крупнейших городах Литвы в январе этого года составляет 7,84 цента/кВтч, что на 7,5 проц. выше, чем год назад, когда в январе прошлого года она составляла 7,29 цента/кВтч. В декабре 2024 года средняя цена в крупных городах составляла 7,56 цента/кВтч.
Самая низкая цена среди крупных городов – в Шяуляе (6,96 центов/кВтч). Тепловая энергия в Паневежисе стоит 6,99 центов/кВтч, в Каунасе – 8,2 центов/кВтч, в Клайпеде – 7,07 центов/кВтч, а в Вильнюсе в этом месяце тепловая энергия стоит 8,24 центов/кВтч.
За год, сравнивая январь 2025 года с январем 2024 года, 19 поставщиков тепла снизили цены на тепловую энергию, 30 поставщиков повысили цены. Всего в Литве действуют 49 регулируемых поставщиков тепловой энергии.
По сравнению с январем прошлого года, в январе этого года наибольшее снижение цен на тепловую энергию наблюдается в Каунасском районе (19%), Шилуте (21%), Висагинасе (18%), Акмяне (20%) и Бирштонасе (15%).
Тогда как наибольший рост цен на тепловую энергию по сравнению с январем прошлого года наблюдался в Плунге (23%), Мариямполе (24%), Кельме (14%, Каунасе (19%) и Скуодасе (16% проц.).
Агентство напоминает, что с 1 января этого года в Литве меняются тарифы на природный газ для бытовых потребителей. Для бытовых потребителей, использующих газ для отопления индивидуального жилья, он становится дороже на 17-18%. Потребители II группы, потребляющие от 300 до 20 000 кубометров газа в год, с января платят 0,69 евро за кубометр газа (было 0,59 евро/куб. м). Потребители III группы, потребляющие более 20 000 кубометров газа в год, платят 0,65 евро за кубометр (было 0,55 евро/куб. м).
Ежемесячная плата для обеих групп составляет 3,99 евро. Потребители I группы, потребляющие до 300 кубометров газа в год, будут платить более высокую фиксированную часть тарифа – 0,99 евро (было 0,56 цента). Переменный тариф снижается на 6% – 0,99 евро за кубометр (было 1,05 евро/куб. м).