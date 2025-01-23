Адвокат подозреваемого в шпионаже Мановаса просит отпустить его из-под ареста: человек пожилой, почти слепой

В январе 2025 года Шяуляйский окружной суд продлил арест Мановаса еще на 3 месяца. Это решение было обжаловано в Апелляционном суде.

Прокурор Редас Савицкас попросил суд провести слушание по этому вопросу за закрытыми дверьми. Адвокат Мановаса поддержал его просьбу.

Однако суд обсуждал этот вопрос на открытом заседании.

Баркаускас в суде сказал, что просит освободить Мановаса из-под ареста, назначив, к пример, интенсивный контроль. Он указал, что его подзащитный - человек преклонного возраста и не намерен скрываться от следствия.

„Такой пожилой человек, почти слепой, он почти не перемещается без помощи со стороны, мог бы участвовать в процессе, не находясь под арестом“, – заметил он.