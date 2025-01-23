Адвокат подозреваемого в шпионаже Мановаса просит отпустить его из-под ареста: человек пожилой, почти слепой

В январе 2025 года Шяуляйский окружной суд продлил арест Мановаса еще на 3 месяца. Это решение было обжаловано в Апелляционном суде.
Прокурор Редас Савицкас попросил суд провести слушание по этому вопросу за закрытыми дверьми. Адвокат Мановаса поддержал его просьбу.
Однако суд обсуждал этот вопрос на открытом заседании.
Баркаускас в суде сказал, что просит освободить Мановаса из-под ареста, назначив, к пример, интенсивный контроль. Он указал, что его подзащитный - человек преклонного возраста и не намерен скрываться от следствия.
„Такой пожилой человек, почти слепой, он почти не перемещается без помощи со стороны, мог бы участвовать в процессе, не находясь под арестом“, – заметил он.
Прокурор же считает, что продление ареста - вполне обосновано.
„У него есть российское гражданство, тесные связи с той стране. (...) Суд должным образом оценил все мотивы. Мановас, несмотря на преклонный возраст, может скрываться от правосудия, его могут вывезти из Литвы в Россию или Беларусь“, – сказал Савицкас.
Суд огласит решение по этому делу 23 января в 16 ч.
Первое заседание по делу Мановаса состоится в Шяуляйском окружном суде 27 января.
В начале декабря прошлого года старший прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис сообщил о завершении предварительного расследования дела о шпионаже против Литвы. Как тогда сообщил прокурор, выявленное в январе прошлого года лицо, предположительно завербованное российским ГРУ, занималось сбором информации для этой спецслужбы.
Вскоре после этого выяснилось, что подозреваемый – 82-летний бывший консерватор Эдуардас Мановас. Он в 2011 году участвовал в выборах в местные органы власти вместе с СО-ХДЛ.
В последний день декабря прошлого года Генеральная прокуратура передала в суд уголовное дело Эдуардаса Мановаса, обвиняемого в шпионаже в пользу России.
По версии следствия, обвиняемый в течение длительного времени, соблюдая строжайшую конспирацию, за денежное вознаграждение выполнял задания Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГРУ) по сбору и передаче информации, представляющей интерес для внешней разведки.
В ходе предварительного расследования, проведенного совместно прокурорами Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры, сотрудниками Бюро криминальной полиции Литвы и Департамента государственной безопасности, обвиняемый был выявлен и успешно задержан в начале 2024 года. При задержании также были обнаружены средства, применявшиеся для шпионажа.
Против упомянутого лица выдвинуты обвинения в постоянном сборе информации, интересующей представителей иностранной разведслужбы, ее анализе, составлении сводок, оценок, подготовке информационных справок на русском языке и дистанционной передаче этих данных разведывательной организации РФ в зашифрованных сообщениях.
На данный момент в отношении обвиняемого избрана самая строгая мера пресечения – арест.