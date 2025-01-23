2025.01.23 13:53

Адвокат подозреваемого в шпионаже Мановаса просит отпустить его из-под ареста: человек пожилой, почти слепой

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ELTA
Гитис Панкунас
ru.DELFI.lt
Eduardas Manovas („Šiaulių krašto“ archyvo nuotr.)
Eduardas Manovas („Šiaulių krašto“ archyvo nuotr.)
ФОТО: Delfi

Апелляционный суд 23 января рассмотрел заявление адвоката подозреваемого в шпионаже в пользу России бывшего консерватора Эдуардаса Мановаса с просьбой освободить его подопечного из-под ареста. Адвокат Миндаугас Баркаускас попросил назначить 82-летнему Мановасу более мягкие меры пресечения.

В январе 2025 года Шяуляйский окружной суд продлил арест Мановаса еще на 3 месяца. Это решение было обжаловано в Апелляционном суде.

Прокурор Редас Савицкас попросил суд провести слушание по этому вопросу за закрытыми дверьми. Адвокат Мановаса поддержал его просьбу.

Однако суд обсуждал этот вопрос на открытом заседании.

Баркаускас в суде сказал, что просит освободить Мановаса из-под ареста, назначив, к пример, интенсивный контроль. Он указал, что его подзащитный - человек преклонного возраста и не намерен скрываться от следствия.

„Такой пожилой человек, почти слепой, он почти не перемещается без помощи со стороны, мог бы участвовать в процессе, не находясь под арестом“, – заметил он.

Прокурор же считает, что продление ареста - вполне обосновано.

„У него есть российское гражданство, тесные связи с той стране. (...) Суд должным образом оценил все мотивы. Мановас, несмотря на преклонный возраст, может скрываться от правосудия, его могут вывезти из Литвы в Россию или Беларусь“, – сказал Савицкас.

Суд огласит решение по этому делу 23 января в 16 ч.

Первое заседание по делу Мановаса состоится в Шяуляйском окружном суде 27 января.

В начале декабря прошлого года старший прокурор Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры Артурас Урбялис сообщил о завершении предварительного расследования дела о шпионаже против Литвы. Как тогда сообщил прокурор, выявленное в январе прошлого года лицо, предположительно завербованное российским ГРУ, занималось сбором информации для этой спецслужбы.

Вскоре после этого выяснилось, что подозреваемый – 82-летний бывший консерватор Эдуардас Мановас. Он в 2011 году участвовал в выборах в местные органы власти вместе с СО-ХДЛ.

В последний день декабря прошлого года Генеральная прокуратура передала в суд уголовное дело Эдуардаса Мановаса, обвиняемого в шпионаже в пользу России.

По версии следствия, обвиняемый в течение длительного времени, соблюдая строжайшую конспирацию, за денежное вознаграждение выполнял задания Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (ГРУ) по сбору и передаче информации, представляющей интерес для внешней разведки.

В ходе предварительного расследования, проведенного совместно прокурорами Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Генеральной прокуратуры, сотрудниками Бюро криминальной полиции Литвы и Департамента государственной безопасности, обвиняемый был выявлен и успешно задержан в начале 2024 года. При задержании также были обнаружены средства, применявшиеся для шпионажа.

Против упомянутого лица выдвинуты обвинения в постоянном сборе информации, интересующей представителей иностранной разведслужбы, ее анализе, составлении сводок, оценок, подготовке информационных справок на русском языке и дистанционной передаче этих данных разведывательной организации РФ в зашифрованных сообщениях.

На данный момент в отношении обвиняемого избрана самая строгая мера пресечения – арест.

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