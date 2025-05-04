Адвокат осужденного за шпионаж Мановаса подал апелляцию

„Адвокат Мановаса просит упразднить постановление Шяуляйского окружного суда и оправдать Мановаса или освободить от отбывания наказания по болезни“, – сказал представитель суда Витаутас Йончас.
Апелляцию рассмотрит Литовский апелляционный суд.
Шяуляйский окружной суд 10 апреля 2025 года признал Эдуардаса Мановаса, бывшего члена партии Союз Отечества – Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ), виновным в шпионаже в пользу России и приговорил его к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Прокуратура просила приговорить его к 9 годам лишения свободы.
82-летний мужчина не присутствовал на оглашении приговора. Мановас ранее ходатайствовал перед судом о разрешении ему не присутствовать на заседании при оглашении приговора в связи с состоянием здоровья. Согласно закону, присутствие сторон при оглашении приговора не обязательно.
„Я невиновен, отпустите меня“, - сказал Мановас в своем последнем слове в суде.
Обвиняемый содержится под стражей.
За шпионаж Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 15 лет
Напомним, что 31 декабря прошлого года прокуратура направила в суд уголовное дело, в котором 82-летний Мановас обвинялся в шпионаже в пользу России.
По данным правоохранительных органов, в ходе расследования было установлено, что Мановас, входивший в СО-ХДЛ и Литовский союз политзаключенных и ссыльных, тайно сотрудничал с российской военной разведкой (ГРУ) и по ее заданию собирал информацию о политической и экономической жизни Литвы, деятельности партий, обороноспособности государства, внутренней и внешней политике. По данным правоохранительных органов, собранная информация не являлась секретной, но была чувствительной и важной для России.
Как заявила прокуратура, Мановас, имеющий гражданство Литвы и России, начал собирать информацию по заказу ГРУ России в 2018 году, однако сотрудники российской разведки якобы ранее с ним договорились с ним о незаконной деятельности.
По данным правоохранительных органов, предполагаемый шпион за сбор информации получал денежное вознаграждение.
По данным прокуратуры, Мановас, обвиняемый в шпионаже, имел доступ к лидерам СО-ХДЛ и государственным должностным лицам, участвующим в деятельности этой партии, однако никаких встреч с ними в Сейме или правительстве зафиксировано не было.
Получив подтверждение от правоохранительных органов о подозрении Мановаса в шпионаже в пользу России, совет Шяуляйского отделения СО-ХДЛ в середине декабря прошлого года исключил его из партии.
Тогдашний шяуляйский консерватор Мановас участвовал в местных выборах 2011 года, когда СО-ХДЛ выдвинула его кандидатуру в Шяуляйский городской совет. Мановас присоединился к СО-ХДЛ в 2005 году.
Мужчина указал, что был депортирован из Литвы в 1945 году, и представился как человек, пострадавший от оккупации 1939-1990 годов.