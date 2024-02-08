Адвокат Масюлиса, осужденного по делу MG Baltic, просит Верховный суд Литвы остановить исполнение решения Апелляционного суда

Как сообщает ВСЛ, Р. Бойко также просит, в случае отсутствия возможности приостановить исполнение решения Апелляционного суда, признать данное дело делом, подлежащим рассмотрению на более высоком уровне.

Прием и рассмотрение жалобы будут осуществляться в порядке, установленном законодательством, говорится в сообщении суда.

ELTA также напоминает, что 22 ноября прошлого года Апелляционный суд признал виновными всех лиц, ранее оправданных по делу о политической коррупции MG Baltic. Суд признал бывшего вице-президента концерна MG Baltic (ныне MG Grupė) Раймондаса Курлянскиса и бывшего лидера Движения либералов Элигиюса Масюлиса виновными в коррупционных преступлениях и приговорил их соответственно к 6 годам и 5,5 года лишения свободы.

Представителя Партии труда, члена Сейма Витаутаса Гапшиса суд приговорил к 4 с половиной годам лишения свободы, а на экс-парламентариев Шарунаса Густайниса и Гинтараса Стяпонавичюса решением суда были наложены денежные штрафы.