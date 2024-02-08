Адвокат Масюлиса, осужденного по делу MG Baltic, просит Верховный суд Литвы остановить исполнение решения Апелляционного суда

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Politinės korupcijos byloje realią laisvės atėmimo gavę Raimondas Kurlianskis, Eligijus Masiulis, Vytautas Gapšys.
Politinės korupcijos byloje realią laisvės atėmimo gavę Raimondas Kurlianskis, Eligijus Masiulis, Vytautas Gapšys.
ФОТО: DELFI

Руслан Бойко, адвокат бывшего председателя Движения либералов Элигиюса Масюлиса, осужденного по делу MG Grupė (ранее концерн MG Baltic), на этой неделе подал кассационную жалобу в Верховный суд Литвы (ВСЛ) с просьбой остановить исполнение решения Апелляционного суда.

Как сообщает ВСЛ, Р. Бойко также просит, в случае отсутствия возможности приостановить исполнение решения Апелляционного суда, признать данное дело делом, подлежащим рассмотрению на более высоком уровне.

Прием и рассмотрение жалобы будут осуществляться в порядке, установленном законодательством, говорится в сообщении суда.

ELTA также напоминает, что 22 ноября прошлого года Апелляционный суд признал виновными всех лиц, ранее оправданных по делу о политической коррупции MG Baltic. Суд признал бывшего вице-президента концерна MG Baltic (ныне MG Grupė) Раймондаса Курлянскиса и бывшего лидера Движения либералов Элигиюса Масюлиса виновными в коррупционных преступлениях и приговорил их соответственно к 6 годам и 5,5 года лишения свободы.

Представителя Партии труда, члена Сейма Витаутаса Гапшиса суд приговорил к 4 с половиной годам лишения свободы, а на экс-парламентариев Шарунаса Густайниса и Гинтараса Стяпонавичюса решением суда были наложены денежные штрафы.

Суд также признал виновными в преступных действиях по делу ранее оправданных юридических лиц – MG Grupė, Движение либералов и Партию труда. На юридических лиц были наложены денежные штрафы.

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