Адвокат Кирпичников осужден за подделку постановления суда и документов из Центра реестров

Судья Юргита Количене объявила о доказанности факта подделки адвокатом трех документов – постановления суда и документов из Центра реестров – и представила их Татьяне М., которая признана потерпевшей по этому делу.
По материалам дела, после заключения с клиентом договора на оказание юридических услуг по легализации хозяйственной постройки он эти услуги не оказывал, однако, злоупотребляя своим служебным положением в качестве адвоката и стремясь ввести клиента в заблуждение относительно якобы оказанных юридических услуг и получить материальную выгоду, подделал документы государственного предприятия и представил их клиенту. Указав в поддельных документах недостоверные сведения и создав у клиента впечатление об оказании юридических услуг, предусмотренных договором, Кирпичников путем обмана приобрел чужое имущество – более 6000 евро в качестве платы от клиента за якобы оказанные юридические услуги.
Помимо штрафа, к вильнюсскому адвокату была применена и мера уголовного воздействия – ему запретили заниматься юридической деятельностью в течение трех лет.
Судья заявила, что данная мера уголовного воздействия избрана с учетом того, что преступления совершены практикующим адвокатом.
„Такие действия не могут быть совместимы с государственной службой, с обязанностями, возложенными на адвоката, причинен значительный моральный ущерб“, – заявила судья, огласившая приговор.
Она заявила, что адвокат нарушил положения Кодекса об адвокатской этике и нанес моральный ущерб государству и Адвокатуре.
Несмотря на то, что Кирпичников возместил клиентам имущественный ущерб, суд счел, что это не сняло с него ответственность. Клиенты заплатили адвокату 6700 евро.
В декабре прошлого года Адвокатура Литвы приняла решение с февраля временно исключить Кирпичникова из списка адвокатов, практикующих в Литве. Ранее ему уже назначались два дисциплинарных взыскания за различные нарушения деятельности.
Данное уголовное дело связано с регистрацией гаража в Валакампяйском районе Вильнюса. Гараж, принадлежавший отцу Татьяны М., находился на государственной земле и граничил с земельным участком этого мужчины. Гараж не был зарегистрирован.
„Я лично не подделывал, я действительно не подделывал постановления, надо почитать приговор суда“, – заявил адвокат Кирпичников.
Предварительное расследование вел и гособвинение по делу поддерживал прокурор Вильнюсской районной прокуратуры, расследование вели сотрудники Главного комиссариата полиции Вильнюсского уезда.
Приговор еще может быть обжалован в Апелляционном суде Литвы.