Адвокат Кирпичников осужден за подделку постановления суда и документов из Центра реестров

Судья Юргита Количене объявила о доказанности факта подделки адвокатом трех документов – постановления суда и документов из Центра реестров – и представила их Татьяне М., которая признана потерпевшей по этому делу.

По материалам дела, после заключения с клиентом договора на оказание юридических услуг по легализации хозяйственной постройки он эти услуги не оказывал, однако, злоупотребляя своим служебным положением в качестве адвоката и стремясь ввести клиента в заблуждение относительно якобы оказанных юридических услуг и получить материальную выгоду, подделал документы государственного предприятия и представил их клиенту. Указав в поддельных документах недостоверные сведения и создав у клиента впечатление об оказании юридических услуг, предусмотренных договором, Кирпичников путем обмана приобрел чужое имущество – более 6000 евро в качестве платы от клиента за якобы оказанные юридические услуги.