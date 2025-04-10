Адвокат Бартошявичюса: предложенный прокурором 10-летний срок лишения свободы – несоразмерный

„Предложенное наказание несоразмерно, даже если это будет доказано, и он будет признан виновным“, — заявил адвокат подсудимого Олег Шибков.
Свою защитительную речь он начал в среду днем в Паневежском окружном суде, который рассматривает уголовное дело бывшего политика на закрытых заседаниях.
Адвокат начал свою речь в 13.30 ч. и завершил в 16.30 ч. Однако свою речь он не закончил и продолжит ее 17 апреля.
„Я еще не закончил свою речь, я анализирую собранные материалы дела, доказательства, даю анализ данных. Излагаю, на мой взгляд, ошибки, допущенные в ходе расследования“, — сообщил Шибков.
В этот раз адвокат и Бартошявичюс присутствовали на заседании, до этого на некоторых предыдущих слушаниях они участвовали дистанционно.
Напомним, что на предыдущем заседании в феврале прокурор потребовал признать экс-политика виновным в сексуальных преступлениях против детей и назначить ему реальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.
Также предлагается назначить обвиняемому меру пресечения в виде пятилетнего запрета на работу с малолетними детьми и несовершеннолетними после отбытия наказания в виде лишения свободы.
Правоохранительные органы указывают, что преступления были совершены во время пребывания в должности депутата Сейма.