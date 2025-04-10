Адвокат Бартошявичюса: предложенный прокурором 10-летний срок лишения свободы – несоразмерный

„Предложенное наказание несоразмерно, даже если это будет доказано, и он будет признан виновным“, — заявил адвокат подсудимого Олег Шибков.

Свою защитительную речь он начал в среду днем ​​в Паневежском окружном суде, который рассматривает уголовное дело бывшего политика на закрытых заседаниях.

Адвокат начал свою речь в 13.30 ч. и завершил в 16.30 ч. Однако свою речь он не закончил и продолжит ее 17 апреля.

„Я еще не закончил свою речь, я анализирую собранные материалы дела, доказательства, даю анализ данных. Излагаю, на мой взгляд, ошибки, допущенные в ходе расследования“, — сообщил Шибков.