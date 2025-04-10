2025.04.10 07:02

Адвокат Бартошявичюса: предложенный прокурором 10-летний срок лишения свободы – несоразмерный

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Kristijonas Bartoševičius atvyksta į teismą
Kristijonas Bartoševičius atvyksta į teismą
ФОТО: ELTA | Živilė VEČIORKUTĖ (JP.lt)/ ELTA

Предложенное прокурором наказание в виде 10 лет лишения свободы для бывшего депутата Сейма Кристийонаса Бартошявичюса, обвиняемого в сексуальных преступлениях против детей, является несоразмерным, даже если обвинения будут доказаны, считает его адвокат.

„Предложенное наказание несоразмерно, даже если это будет доказано, и он будет признан виновным“, — заявил адвокат подсудимого Олег Шибков.

Свою защитительную речь он начал в среду днем ​​в Паневежском окружном суде, который рассматривает уголовное дело бывшего политика на закрытых заседаниях.

Адвокат начал свою речь в 13.30 ч. и завершил в 16.30 ч. Однако свою речь он не закончил и продолжит ее 17 апреля.

„Я еще не закончил свою речь, я анализирую собранные материалы дела, доказательства, даю анализ данных. Излагаю, на мой взгляд, ошибки, допущенные в ходе расследования“, — сообщил Шибков.

В этот раз адвокат и Бартошявичюс присутствовали на заседании, до этого на некоторых предыдущих слушаниях они участвовали дистанционно.

Напомним, что на предыдущем заседании в феврале прокурор потребовал признать экс-политика виновным в сексуальных преступлениях против детей и назначить ему реальное наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Также предлагается назначить обвиняемому меру пресечения в виде пятилетнего запрета на работу с малолетними детьми и несовершеннолетними после отбытия наказания в виде лишения свободы.

Правоохранительные органы указывают, что преступления были совершены во время пребывания в должности депутата Сейма.

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