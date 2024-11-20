Адомас собирает деньги: судиться с Лаздинайской больницей собирается в Страсбурге

После лечения и реабилитации, которые длились два года, вильнюсец подал жалобу в Комиссию, расследующую нанесенный пациентам ущерб, а после того как комиссия не узрела никаких нарушений, обратился в суд – Вильнюсский окружной суд признал халатность больницы, однако иск удовлетворил лишь отчасти. Потом Адомас обратился в Апелляционный суд и в Верховный суд Литвы. Особенно его разочаровал тот факт, что суд не подтвердил важное требование – не присудил неполученные доходы.