Адомас поражен: деньги на суды с Лаздинайской больницей удалось собрать в кратчайшие сроки

Первоначальный взнос удалось собрать всего за 11 часов – 6000 евро. Жители перевели его в фонд Adomo Bukausko Labdaros ir Paramos Fondаs.

Букаускас сказал Delfi, что и поверить не мог, что соберет эти деньги в такие короткие сроки.

„Вообще вся история развивается так, как я и подумать не мог“, – прибавил он.

На этой неделе портал Delfi рассказал историю Адомаса Букаускаса – 33-летний вильнюсец поделился ею и рассказал, что из-за халатности врачей стал инвалидом – после спинального инсульта он парализован на всю жизнь.