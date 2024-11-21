Адомас поражен: деньги на суды с Лаздинайской больницей удалось собрать в кратчайшие сроки

Первоначальный взнос удалось собрать всего за 11 часов – 6000 евро. Жители перевели его в фонд Adomo Bukausko Labdaros ir Paramos Fondаs.
Букаускас сказал Delfi, что и поверить не мог, что соберет эти деньги в такие короткие сроки.
„Вообще вся история развивается так, как я и подумать не мог“, – прибавил он.
На этой неделе портал Delfi рассказал историю Адомаса Букаускаса – 33-летний вильнюсец поделился ею и рассказал, что из-за халатности врачей стал инвалидом – после спинального инсульта он парализован на всю жизнь.
После лечения и реабилитации, которые длились два года, вильнюсец подал жалобу в Комиссию, расследующую нанесенный пациентам ущерб, а после того как комиссия не узрела никаких нарушений, обратился в суд – Вильнюсский окружной суд признал халатность больницы, однако иск удовлетворил лишь отчасти. Потом Адомас обратился в Апелляционный суд и в Верховный суд Литвы. Особенно его разочаровал тот факт, что суд не подтвердил важное требование – не присудил неполученные доходы.
В комментарии Delfi представители Республиканской Вильнюсской университетской больницы (Лаздинайской больницы) не отрицали, что были допущены ошибки, правда, акцентировали, что речь идет о редком заболевании и рассказали, что в последние годы в больнице произошли перемены, появилось новое оборудование.
В среду Букаускас в инстаграме поделился информацией об учреждении благотворительного фонда Adomo Bukausko Labdaros ir Paramos Fondas, на счет которого желающие могут перевести деньги и помочь обратиться с петицией в Европейский суд по правам человека – международный Страсбургский суд.
Букаускас сказал Delfi, что не остановится и будет дальше судиться, к этому его побудила поддержка людей и общества: „Было много отзывов, люди призывали не останавливаться. Мне сложно было определиться из-за финансового риска. Но поскольку все согласились по мере возможности разделить этот риск, препятствий не осталось“.