Администрация гимназии им. Саломеи Нерис передумала: не хочет менять название на гимназия Св. Екатерины

 
ELTA
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ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Несмотря на запланированное на среду рассмотрение вопроса о переименовании гимназии им. Саломеи Нерис в гимназию Св. Екатерины в столичном горсовете, еще до заседания школа передумала относительно предложенного названия. По словам председателя Комиссии исторической памяти Камиле Шерайте-Гогелене, на этом заседании политики города Вильнюса будут голосовать только за саму инициативу о переименовании.

"Муниципалитет получил письмо из школы им. Саломеи Нерис, в котором говорится, что учителя не одобряют название Св. Екатерины, поэтому совет, вероятно, не будет торопиться с утверждением этого названия и позволит школе продолжить обсуждение, но переименование как таковое обязательно будет одобрено", – сказала агентству Elta К. Шерайте-Гогелене.

Она надеется, что школа представит конечный вариант названия в течение месяца – до очередного заседания совета.

Всего сообщество гимназии им. С. Нерис представило четыре варианта названия школы – Медиа, Старого города, Св. Екатерины и Медиа-Старого города.

Столичному горсовету предлагается переименовать и школу им. Софьи Ковалевской в Вильнюсскую столичную гимназию.

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