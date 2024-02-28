Администрация гимназии им. Саломеи Нерис передумала: не хочет менять название на гимназия Св. Екатерины

Несмотря на запланированное на среду рассмотрение вопроса о переименовании гимназии им. Саломеи Нерис в гимназию Св. Екатерины в столичном горсовете, еще до заседания школа передумала относительно предложенного названия. По словам председателя Комиссии исторической памяти Камиле Шерайте-Гогелене, на этом заседании политики города Вильнюса будут голосовать только за саму инициативу о переименовании.