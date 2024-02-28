Администрация гимназии им. Саломеи Нерис передумала: не хочет менять название на гимназия Св. Екатерины

"Муниципалитет получил письмо из школы им. Саломеи Нерис, в котором говорится, что учителя не одобряют название Св. Екатерины, поэтому совет, вероятно, не будет торопиться с утверждением этого названия и позволит школе продолжить обсуждение, но переименование как таковое обязательно будет одобрено", – сказала агентству Elta К. Шерайте-Гогелене.
Она надеется, что школа представит конечный вариант названия в течение месяца – до очередного заседания совета.
Всего сообщество гимназии им. С. Нерис представило четыре варианта названия школы – Медиа, Старого города, Св. Екатерины и Медиа-Старого города.
Столичному горсовету предлагается переименовать и школу им. Софьи Ковалевской в Вильнюсскую столичную гимназию.