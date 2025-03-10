Адамкус оценил хорошие новости: это сенсация

Delfi спросил у экс-президента, как он оценивает такой результат опроса. Адамкус поблагодарил всех, кто отдал за него голос.

Второй раз он был избран президентом после импичмента Роландаса Паксаса в 2004 году.

Адамкус в первый раз был выбран президентом страны в 1998 г. Он вступил в должность президента 26 февраля 1998 года.

Больше половины респондентов выбрали Валдаса Адамкуса (638 из 1142). На втором месте Даля Грибаускайте (321 из 1142). На третьем Альгирдас-Миколас Бразаускас (97 из 1142).

Один из вопросов звучал так: „Кто из президентов, по Вашему мнению, больше всего сделал для прогресса Литвы за последние 35 лет?“.

Опрос элиты Литвы по заказу портала провел журнал Reitingai с 27 декабря 2024 года по 27 января 2025 года. В опросе участвовали 1142 человека.

„Спасибо а поздравление. Для меня это сенсация. И все же мне было бы сложно назвать что-то самое впечатляющее за мою долгую карьеру. Было много особых моментов“, – сказал он Delfi.

Ом сказал, что если хорошо подумать, то, возможно, самым запоминающимся моментом его карьеры было создание Агентства охраны окружающей среды США и приглашение работать в нем. Адамкус гордится тем, что этой организации уже больше 50 лет.

„Впечатляет, что мы сделали большую работу в Америке“, – сказал экс-президента.

Он сказал, что за 35 лет независимости Литвы тоже можно найти немало впечатляющих моментов, поэтому сложно выделить самые важные.