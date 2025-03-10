Адамкус оценил хорошие новости: это сенсация

Опрос элиты Литвы по заказу портала провел журнал Reitingai с 27 декабря 2024 года по 27 января 2025 года. В опросе участвовали 1142 человека.
Один из вопросов звучал так: „Кто из президентов, по Вашему мнению, больше всего сделал для прогресса Литвы за последние 35 лет?“.
Больше половины респондентов выбрали Валдаса Адамкуса (638 из 1142). На втором месте Даля Грибаускайте (321 из 1142). На третьем Альгирдас-Миколас Бразаускас (97 из 1142).
Адамкус в первый раз был выбран президентом страны в 1998 г. Он вступил в должность президента 26 февраля 1998 года.
Второй раз он был избран президентом после импичмента Роландаса Паксаса в 2004 году.
Delfi спросил у экс-президента, как он оценивает такой результат опроса. Адамкус поблагодарил всех, кто отдал за него голос.
„Спасибо а поздравление. Для меня это сенсация. И все же мне было бы сложно назвать что-то самое впечатляющее за мою долгую карьеру. Было много особых моментов“, – сказал он Delfi.
Ом сказал, что если хорошо подумать, то, возможно, самым запоминающимся моментом его карьеры было создание Агентства охраны окружающей среды США и приглашение работать в нем. Адамкус гордится тем, что этой организации уже больше 50 лет.
„Впечатляет, что мы сделали большую работу в Америке“, – сказал экс-президента.
Он сказал, что за 35 лет независимости Литвы тоже можно найти немало впечатляющих моментов, поэтому сложно выделить самые важные.
„Я рад, что у меня была возможность порадоваться моему успеху. Я думаю, что сделал определенный вклад в процесс вступления Литвы в НАТО и ЕС. Думаю, что это были монументальные события для Литвы. Эти два момента за 35 лет были самыми впечатляющими“, – сказал Адамкус.