А. Навицкас: забастовка учителей продолжится в полном объеме в конце ноября

Профсоюз не отказывается от планов активной забастовки. Как заявил А. Навицкас, уже в понедельник будут обсуждаться планы по возвращению к активной забастовке в конце ноября.

Поэтому, по словам А. Навицкаса, начнутся переговоры со школами, которые состоят в профсоюзе, но сами не участвовали в забастовке. По его словам, также пройдут переговоры с образовательными учреждениями, недавно примкнувшими к профсоюзу. Причем, как отметил А. Навицкас, только за последнюю неделю их появилось несколько десятков. Он заверил, что в профсоюз работников образования вступили 20 новых школ.

"Сегодня, наверное, мы начнем разговаривать с теми школами, которые не присоединились (к забастовке), и пригласим их присоединиться. Наверное, на эти обсуждения будет месяц", – поделился планами А. Навицкас.