А. Навицкас: забастовка учителей продолжится в полном объеме в конце ноября

 
ELTA
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Komentarai po derybų su Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga
Komentarai po derybų su Lietuvos švietimo darbuotojų profesine sąjunga
ФОТО: ELTA / Julius Kalinskas

С переходом забастовки учителей в пассивную фазу, учителя в понедельник вернулись к работе в классах, говорит председатель Профсоюза работников образования Литвы (ПРОЛ) Андрюс Навицкас.

Профсоюз не отказывается от планов активной забастовки. Как заявил А. Навицкас, уже в понедельник будут обсуждаться планы по возвращению к активной забастовке в конце ноября.

Поэтому, по словам А. Навицкаса, начнутся переговоры со школами, которые состоят в профсоюзе, но сами не участвовали в забастовке. По его словам, также пройдут переговоры с образовательными учреждениями, недавно примкнувшими к профсоюзу. Причем, как отметил А. Навицкас, только за последнюю неделю их появилось несколько десятков. Он заверил, что в профсоюз работников образования вступили 20 новых школ.

"Сегодня, наверное, мы начнем разговаривать с теми школами, которые не присоединились (к забастовке), и пригласим их присоединиться. Наверное, на эти обсуждения будет месяц", – поделился планами А. Навицкас.

"За последнюю неделю около 20 школ примкнули к профсоюзу. А еще примерно половина нашей организации в самой забастовке не участвовала, поэтому мы постараемся выяснить – может, они не решились, испугались – и пригласим их принять участие 22 ноября", – сказал глава ПРОЛ.

Члены профсоюза работников образования в четверг решили перейти к пассивной фазе протеста и продолжить забастовку в полном объеме в конце ноября.

"Мы немного снижаем забастовочную активность и переходим к обсуждениям с депутатами Сейма. (...) Забастовка не прекращается", – заявил на встрече с членами профсоюза лидер бастующих учителей А. Навицкас.

Возобновление забастовки в конце ноября основано на том, что в это время в Сейме будет обсуждаться госбюджет на следующий год. Профсоюз надеется, что депутаты прислушаются к просьбе профсоюза о повышении зарплат учителей в следующем году на 30% вместо 21%.

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