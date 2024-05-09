9 мая в Литве - внимание полиции к местам собраний и памятникам

Кодексом об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за распространение или демонстрацию нацистской, коммунистической символики, символов тоталитарных или авторитарных режимов. Распространение, использование на собраниях, общественных местах или иная публичная демонстрация флага или герба СССР, или Литовской ССР, флагов, знаков или форменной одежды, советского знака серпа и молота, советского знака красной пятиконечной звезды, а также публичное исполнение гимна СССР или Литовской ССР влечет штраф на физических лиц от 300 до 700 евро, а на руководителей юридических лиц или иных ответственных лиц – от 600 до 1,2 тыс. евро.