8 из 10 жителей Литвы одобряют запрет на рекламу азартных игр

Согласно результатам опроса, 80% жителей старше 18 лет одобряют введение полного запрета на рекламу азартных игр в Литве.

15% респондентов не согласны с таким ограничением. Опрос показал, что запрет больше одобряют женщины (86%). В группе мужчин за запрет выступают 72%.

Такие перемены больше склонны одобрить лица старше 50 лет (84%), жители с образованием выше среднего и с доходами больше 1100 евро в месяц (85%). В числе неодобряющих больше всего мужчин (21%), молодежи до 30 лет (23%), жителей сельской местности (18%), а также людей с неоконченным средним (30%).

Опрос был проведен 15–25 марта. В нем участвовали 1115 совершеннолетних жителей Литвы.