"700 шагов" в Молетай с поэтом Георгием Ефремовым: как литератор из Москвы полюбил Литву

В новом выпуске он проведет нас по этим городкам, расскажет о наиболее важных исторических и культурных местах, чем живут местные жители, и почему сюда так хочется вернуться после переезда в Вильнюс.
Советский союз, 1980-й год. Георгий Ерфемов принимает решение поселиться в Молетском районе — до этого поэт объехал множество деревень и хуторов в поиске подходящего места. Исколесил и обошёл разные уголки литовских регионов, разве что миновав Жемайтию. Однако закрепиться в литовской глубинке оказалось не так просто.
"Я захотел переехать в Литву, обосноваться по-настоящему. Единственной возможностью было приобрести сельскую недвижимость, домик, хутор, поселиться, прописаться и стать местным гражданином. И вот нашелся хуторок в Молетском районе. В конце концов дело подошло к оформлению. Я приехал в Молетай первый раз в жизни, и я восхитился. Но мало было оформить. Когда я приехал прописываться — выяснилось, что прописывать меня не хотят. Местная власть была категорически против, чтобы какой-то литератор, тем более из Москвы, тут поселился, стал соглядатаем местных нравов. Потом, когда я тут поселился, и со мной стали люди откровеннее, мне рассказали, что тот хутор, где я поселился, они [власть ]мечтали купить для своих нужд. Банька там и так далее", — вспоминает Георгий Ефремов.
Со временем московский литератор завел множество друзей — "людей необычайного качества и человеческого, и профессионального", как он сам их характеризует. Полюбилась окружающая природа, архитектура — например, Костел Святых Апостолов Петра и Павла с тиле необарокко, через который также лежал наш маршрут.
"Я стараюсь бывать часто, несколько раз в году. Для меня красота олицетворяется здешней природой: район холмистый, лесистый, много холмов и озёр.
Меня удивляет и восхищает то ощущение пространства, которым владели люди, поставившие именно в этом месте [костёл]. И этих местечек очень много — там прихожан нет и не может быть — их десятки, если не единицы. И стоят гигантские храмы, что их видно за много километров. Это ощущение, что ты во Вселенной не один, очень важно. Это организующее начало очень важно, в том числе для Литвы", - рассказывает Георгий.
Следующая точка маршрута — Гедрайчяй. Георгий Ефремов вспоминает, что раньше жизнь тут была непростая, в трудах — "тяжкий труд, как каторжные: уже в 4 утра кто на лошадь, кто на мотоцикл, корову доить, картошку копать". Тут поэт провёл 17 лет своей жизни и, вопреки подобному описанию здешней жизни, считает годы в Гедрайчяй самими счастливыми.
"Мы находимся в историческом центре, у памятника, который поставлен воинам Литвы, в 20-м году остановившим польский копус. У этого памятника есть интересная черта: он простоял всё это время, и в советское тоже. Почему? Вспомнилась история, не про этот памятник, но она к нему относится. По дороге к моей деревне, на высоком берегу стоит крест. Тогда он был ветхий, страшный и покосившийся. Я спрашиваю друга, он был председателем сельсовета: а почему крест, во-первых, стоит, и, во-вторых, покосившийся? Он говорит: а ты знаешь, и нам долго разбираться, и церковной власти, они говорят — надо чинить, а мы говорим — нет, и вот мы спорим, спорим, и время идет. И вот с памятником так же — пока спорили, советская власть и закончилась".