Как сообщает портал lrt.lt, исследование показало, что 70% жителей не поддерживают идею разрешить голосовать на муниципальных выборах с 16 лет, 22% считают, что необходимо разрешить молодым людям голосовать на выборах, а 8% не высказали своего мнения или не ответили на вопрос.

Опрос показывает, что респонденты в возрасте 18-29 лет наиболее благосклонно оценивают возможность голосования с 16 лет.

32% из них поддержали бы такую ​​идею.

Большинство тех, кто выступает против того, чтобы голосовать в муниципалитетах можно было с 16 лет, относятся к возрастной группе от 50 лет и старше.

Среди них только 16% положительно оценивают эту идею.

Согласно Конституции, право гола в Литве имеют граждане Литвы, достигшие на день выборов 18-летнего возраста.

Репрезентативный опрос жителей Литвы 16-27 ноября провела совместная литовско-британская компания по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai.