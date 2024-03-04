4,2 тысячи взрослых зарегистрировались на обучение на платформе KURSUOK

"Взрослые люди могут выбирать между программами, направленными на получение новых знаний для работы или на развитие своих навыков в соответствии с потребностями повседневной жизни. Мы особенно поощряем людей выбирать программы обучения, направленные на укрепление цифровых навыков - это одна из приоритетных областей, на развитие которой государство выделит до 50 % финансирования", - говорит заместитель министра образования, науки и спорта Агне Кудараускене.

По словам заместителя министра, поставщикам образовательных услуг - частным и государственным – также предлагается активно регистрироваться в системе KURSUOK и предлагать свои учебные программы.

В настоящее время на платформе доступно более 80 учебных программ. Самые популярные из них - иностранные языки, особенно английский, управление проектами, бизнес и бухгалтерский учет.

Всего за месяц сайт KURSUOK посетило 56 000 человек.