4,2 тысячи взрослых зарегистрировались на обучение на платформе KURSUOK

"Взрослые люди могут выбирать между программами, направленными на получение новых знаний для работы или на развитие своих навыков в соответствии с потребностями повседневной жизни. Мы особенно поощряем людей выбирать программы обучения, направленные на укрепление цифровых навыков - это одна из приоритетных областей, на развитие которой государство выделит до 50 % финансирования", - говорит заместитель министра образования, науки и спорта Агне Кудараускене.
По словам заместителя министра, поставщикам образовательных услуг - частным и государственным – также предлагается активно регистрироваться в системе KURSUOK и предлагать свои учебные программы.
В настоящее время на платформе доступно более 80 учебных программ. Самые популярные из них - иностранные языки, особенно английский, управление проектами, бизнес и бухгалтерский учет.
Всего за месяц сайт KURSUOK посетило 56 000 человек.
KURSUOK - первая в Литве универсальная образовательная платформа для взрослых, где можно учиться, повышать свою квалификацию и получать государственное финансирование в приоритетных для страны областях.
Приоритетными учебными программами являются программы, направленные на повышение уровня цифровой грамотности, многоязычия, математики, науки, техники, инженерного дела, личностных, социальных, учебных компетенций, гражданственности, предпринимательства, культурной осведомленности и самовыражения взрослых.
Для взрослых, выбравших эти программы, предусмотрена учебная корзина в размере 500 евро. В программе могут принять участие работающие люди в возрасте 18-65 лет, уже получившие квалификацию или высшее образование. Платформа KURSUOK также открыта для иностранцев, проживающих в Литве.