25 апреля состоится экзамен "Культура отходов" 2024

Только ведя ответственный образ жизни, осознанно обращаясь с отходами и заботясь об окружающей среде, мы можем обеспечить лучшую жизнь себе и будущим поколениям. Этот экзамен не только улучшит ваши знания в области управления отходами, но и покажет, где вы можете совершенствоваться!
Экзаменационные тесты будут подготовлены для трех возрастных групп: 1-4 кл., 5-10 кл., 11 кл. и старше. Таким образом, экзамен предназначен для всех. Вы можете проверить себя онлайн, зарегистрировавшись и войдя на сайт - здесь.
Как и в прошлые годы, регистрироваться на экзамене нужно будет только новичкам - будет создан личный кабинет, где вы сможете увидеть свои результаты и скачать диплом. Преподаватели смогут зарегистрировать своих учеников и посмотреть их результаты. Компании также смогут зарегистрироваться для участия в экзамене. Те, кто уже сдал экзамен, смогут сразу же войти в свой личный кабинет, используя те же данные для входа, без регистрации.
Более подробно об этом можно прочитать здесь.