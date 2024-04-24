2024.04.24 12:53

25 апреля состоится экзамен "Культура отходов" 2024

 
ru.DELFI.lt
Atliekos / Foto: „Žaliojo taško“ archyvas
Atliekos / Foto: „Žaliojo taško“ archyvas

25 апреля 2024 года в Литве в пятый раз пройдет экзамен "Культура отходов"! Все жители Литвы смогут проверить свои знания на специальной платформе, пройдя тесты по вопросам управления отходами, сортировки, переработки и сокращения отходов, сообщает самоуправление Вильнюса.

Только ведя ответственный образ жизни, осознанно обращаясь с отходами и заботясь об окружающей среде, мы можем обеспечить лучшую жизнь себе и будущим поколениям. Этот экзамен не только улучшит ваши знания в области управления отходами, но и покажет, где вы можете совершенствоваться!

Экзаменационные тесты будут подготовлены для трех возрастных групп: 1-4 кл., 5-10 кл., 11 кл. и старше. Таким образом, экзамен предназначен для всех. Вы можете проверить себя онлайн, зарегистрировавшись и войдя на сайт - здесь.

Как и в прошлые годы, регистрироваться на экзамене нужно будет только новичкам - будет создан личный кабинет, где вы сможете увидеть свои результаты и скачать диплом. Преподаватели смогут зарегистрировать своих учеников и посмотреть их результаты. Компании также смогут зарегистрироваться для участия в экзамене. Те, кто уже сдал экзамен, смогут сразу же войти в свой личный кабинет, используя те же данные для входа, без регистрации.

Более подробно об этом можно прочитать здесь.

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