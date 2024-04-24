25 апреля состоится экзамен "Культура отходов" 2024

Только ведя ответственный образ жизни, осознанно обращаясь с отходами и заботясь об окружающей среде, мы можем обеспечить лучшую жизнь себе и будущим поколениям. Этот экзамен не только улучшит ваши знания в области управления отходами, но и покажет, где вы можете совершенствоваться!

Экзаменационные тесты будут подготовлены для трех возрастных групп: 1-4 кл., 5-10 кл., 11 кл. и старше. Таким образом, экзамен предназначен для всех. Вы можете проверить себя онлайн, зарегистрировавшись и войдя на сайт - здесь.