2025.01.21 09:21

221 евро: помощь впервые прибывшим украинцам

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Ukrainos pabėgėlių centras Kaune
Ukrainos pabėgėlių centras Kaune
ФОТО: Kas vyksta Kaune

Международная организация по миграции (IOM Lietuva) будет выплачивать впервые прибывшим военным беженцам из Украины единовременное пособие в размере 221 евро.

По данным организации, в прошлом году на пособия было выделено 85 тыс. евро, помощь была оказана 240 украинцам.

Единовременное пособие будет выплачиваться гражданам Украины или третьих стран, которые впервые прибыли в Литву из Украины, пересекли внешнюю границу Евросоюза (ЕС) не ранее чем 4 месяца назад и встали на учет в Департаменте миграции.

На всю семью выдается одна платежная карта.

По данным IOM Lietuva, с начала войны в Литву прибыло почти 93 тыс. украинцев.

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