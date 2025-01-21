221 евро: помощь впервые прибывшим украинцам

По данным организации, в прошлом году на пособия было выделено 85 тыс. евро, помощь была оказана 240 украинцам.

Единовременное пособие будет выплачиваться гражданам Украины или третьих стран, которые впервые прибыли в Литву из Украины, пересекли внешнюю границу Евросоюза (ЕС) не ранее чем 4 месяца назад и встали на учет в Департаменте миграции.

На всю семью выдается одна платежная карта.