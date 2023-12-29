2024 — что год грядущий нам готовит?

Финансы
Минималка вырастет до 924 евро "на бумаге". Не облагаемый налогами размер (ННР) — до 747 евро.
Средняя пенсия по старости увеличится на 66 евро и составит 605 евро.
Базовый размер выплат также увеличится, что означает рост социальных подобий.
Однако, увеличиваются взносы по обязательному взносу на здравоохранение до суммы — 64,50 евро.
Подробнее об этом можно прочитать здесь и здесь.
Акцизы
В следующем году в очередной раз повышаются акцизы на все виды алкоголя и табака. Алкоголь в зависимости от сорта подорожает на сумму от 3 до 36 центов, табачные изделия на сумму от 15 до 47 центов.
Сигареты подорожают примерно на 20 центов за пачку (20 шт.) Сигары и сигариллы примерно на 20%. Курительный табак — на 7,8%.
Самое существенное подорожание коснется нагреваемого табака и его альтернатив. Акциз вырастет примерно на 32%. Подорожает также жидкость для электронных сигарет.
Также следует знать, что 1 ноября следующего года вступит в силу Закон о запрете электронных сигарет, содержащих сахар и подсластители. Подробности здесь
Помимо этого вырастут акцизные тарифы на горючее, каменный уголь и торфяные брикеты. Подробнее об это здесь
Почтовые услуги
С начала 2024 года вступают в силу новые расценки практически все почтовые услуги. Некоторые услуги подешевеет, однако, в основном, запланировано подорожание. Подробнее об этом можно прочитать здесь
Самокаты, мопеды и т.д.
Самоуправления
Жителей Вильнюса ожидает новый порядок сортировки отходов. Подробнее об этом здесь
С 1 февраля слудеющего, 2024 года в Вильнюсе, а также в Вильнюсском, Шальчининкском и Швенченском районах на 3 цента за куб. м (без НДС) подорожает холодная вода. Подробнее здесь
В Каунасе в следующем году также ожидаются изменения. Каунасская мэрия одобрила повышение стоимости парковки на улицах города.
Подробнее здесь
1 января для жителей Каунаса увеличится стоимость вывоза коммунальных отходов. По данным муниципалитета, сумма вырастет незначительно. Подробности здесь
В Клайпеде повышаются цены на проезд в общественном транспорте. Подробности здесь
Другие изменения
Со следующего года ( с 15 января) Regitra повышает цены на эксклюзивные номерные знаки. Стоимость номерных знаков, выдаваемых в обычном порядке, останется неизменной. Подробнее здесь.
Министерство Здравоохранения увеличила количество получателей компенсаций за инсулиновые помпы, а также внесла многие антибиотики в список компенсируемых. Об этом здесь